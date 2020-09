Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

An diesem Freitag meldet sich die "heute-show" zunächst noch mit einem Special mit Lutz van der Horst und Fabian Köster zur Bildungsmisere in Deutschland zurück, ehe es dann sieben Tage später mit regulären Ausgaben weiter geht. Spätestens dann dürfte die Show auch unsere Hitliste jener Formate anführen, die besonders stark zeitversetzt genutzt werden und daher in der endgültigen Gewichtung der Quoten, die die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also beispielsweise durch Festplattenrekorder, aber ohne Mediatheken) innerhalb von drei Tagen umfasst, auch besonders deutlich profitieren. Doch auch generell sind es offenbar Satire-Sendungen, die die Deutschen besonders ungerne verpassen bzw. sie gezielt noch nachholen, denn auch andere Vertreter des Genres finden sich meist weit oben.

In dieser Woche ist es beispielsweise "Extra 3", das in Sachen Marktanteil die höchsten Nachgewichtungen nach oben verzeichnete. So stieg die absolute Reichweite nachträglich noch von 1,38 auf 1,5 Millionen Zuschauer an. Das sorgte dafür, dass der Marktanteil beim Gesamtpublikum von 10,4 auf 11,0 Prozent nach oben gesetzt wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's sogar noch sehr viel deutlicher von 6,1 auf 7,6 Prozent nach oben.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 27.08.

23:09 1,50

(+0,12) 11,0%

(+0,6%p.) 0,30

(+0,07) 7,6%

(+1,5%p.) SOKO Wismar 26.08.

18:03 3,43

(+0,09) 19,5%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,06) 6,6%

(+1,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.08.

19:37 2,20

(+0,08) 9,3%

(+0,2%p.) 0,84

(+0,08) 15,2%

(+1,0%p.) Mein Traumhaus am Meer

24.08.

23:22 0,54

(+0,03) 5,0%

(+0,2%p.) 0,27

(+0,03) 8,6%

(+0,8%p.) SOKO Köln 25.08.

18:05 3,06

(+0,05) 18,5%

(+0,1%p.) 0,18

(+0,03) 4,9%

(+0,7%p.) Mom 24.08.

23:07 0,50

(+0,03) 3,3%

(+0,2%p.) 0,37

(+0,03) 9,0%

(+0,7%p.) Markus Lanz 25.08.

22:45 1,86

(+0,09) 13,2%

(+0,4%p.) 0,38

(+0,04) 9,1%

(+0,6%p.) RTL Aktuell 24.08.

18:44 3,15

(+0,04) 16,0%

(+0,1%p.) 0,85

(+0,03) 19,7%

(+0,6%p.) Star Trek - Das nächste Jahrhundert 25.08.

18:12 0,32

(+0,03) 1,8%

(+0,1%p.) 0,11

(+0,02) 2,7%

(+0,6%p.) Promi Big Brother 26.08.

20:14 1,82

(+0,09) 6,8%

(+0,3%p.) 0,85

(+0,06) 11,3%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.08.-30.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Absolut noch mehr Zuschauer durch zeitversetzte Nutzung hinzugewonnen haben nur die beiden Sendungen "Kommissarin Lucas - Die Unsichtbaren" (+140.000) und "ARD Extra: Die Corona-Lage" im Ersten (+130.000) - die beide aber insgesamt auf einem deutlich höheren Reichweiten-Niveau lagen, der Anteil zeitversetzter Nutzung war hier also erheblich geringer. "Promi Big Brother" dominiert die Liste nun nicht mehr, weil in der letzten Woche die Ausgaben alle schon um 20:15 Uhr liefen. Bei diesen Sendungen war der Anteil zeitversetzter Nutzung generell deutlich geringer als auf dem späteren Sendeplatz, der so manchem dann eben offensichtlich doch zu spät war.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Kommissarin Lucas - Die Unsichtbaren 29.08.

20:15 5,68

(+0,14) 21,5%

(+0,2%p.) 0,46

(+0,01) 7,4%

(+0,2%p.) ARD extra: Die Corona-Lage 27.08.

20:15 4,58

(+0,13) 17,1%

(+0,3%p.) 0,75

(+0,05) 10,7%

(+0,5%p.) extra 3 27.08.

23:09 1,50

(+0,12) 11,0%

(+0,6%p.) 0,30

(+0,07) 7,6%

(+1,5%p.) 9-1-1 Notruf L.A. 26.08.

21:17 1,49

(+0,10) 5,5%

(+0,3%p.) 0,89

(+0,05) 11,6%

(+0,3%p.) Promi Big Brother 24.08.

20:14 1,96

(+0,10) 7,5%

(+0,3%p.) 0,87

(+0,04) 12,2%

(+0,4%p.) Promi Big Brother 25.08.

20:14 1,93

(+0,10) 7,1%

(+0,3%p.) 0,95

(+0,04) 13,2%

(+0,4%p.) Renegades - Mission of Honor 30.08.

22:15 1,01

(+0,10) 6,2%

(+0,5%p.) 0,45

(+0,01) 9,4%

(+0,1%p.) Outlander 26.08.

21:33 0,94

(+0,09) 3,6%

(+0,3%p.) 0,39

(+0,03) 5,2%

(+0,3%p.) Geisterkatzen 24.08.

20:14 3,20

(+0,09) 11,1%

(+0,2%p.) 0,43

(+0,00) 5,7%

(0,0%p.) SOKO Wismar 26.08.

18:03 3,43

(+0,09) 19,5%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,06) 6,6%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.08.-30.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In der endgültigen Gewichtung abgewertet wurde diesmal durchweg der Dienstagabend des ZDF. In die endgültige Gewichtung gehen auch verspätet übertragene Nutzungsdaten aus den Panel-Haushalten ein - hier hat es also offenbar nochmal eine Verschiebung ergeben. "Die große Terra X-Show" kam so doch nur auf 13,1 statt 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und erreichte etwa 40.000 Zuschauer weniger als zunächst vorläufig ausgewiesen. Beim "Auslandsjournal" fiel die Reichweite um 60.000 geringer aus als zunächst gemeldet. Die in unserer Top 10 der Abwertungen auftauchende Serie "Cobra 11" ist hier übrigens nur bei den Wiederholungsfolgen negativ betroffen. Die Erstausstrahlung um 20:15 Uhr gewann nachträglich nämlich noch 80.000 Zuschauer hinzu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde von 14,9 auf 15,5 Prozent nach oben angepasst.

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA auslandsjournal 26.08.

22:20 2,55

(-0,06) 12,4%

(-0,4%p.) 0,69

(-0,01) 11,7%

(-0,3%p.) Tagesschau 24.08.

20:00 5,18

(-0,05) 19,2%

(-0,2%p.) 1,08

(-0,01) 15,9%

(0,0%p.) heute journal 26.08.

21:49 4,20

(-0,04) 16,7%

(-0,4%p.) 0,88

(+0,01) 12,1%

(-0,3%p.) Die große 'Terra X'-Show 26.08.

20:14 3,69

(-0,04) 13,1%

(-0,4%p.) 0,62

(-0,02) 8,1%

(-0,5%p.) Tagesschau 29.08.

20:00 5,34

(-0,04) 22,3%

(-0,2%p.) 1,23

(+0,02) 22,9%

(+0,4%p.) ZDFzoom: Am Puls Deutschlands - #5JahreWirSchaffenDas 26.08.

22:50 1,53

(-0,04) 9,5%

(-0,4%p.) 0,45

(-0,00) 9,5%

(-0,3%p.) Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei 27.08.

21:15 1,54

(-0,03) 5,8%

(-0,1%p.) 0,72

(-0,02) 10,0%

(-0,3%p.) Die Simpsons 28.08.

18:38 0,53

(-0,03) 2,9%

(-0,2%p.) 0,43

(-0,02) 10,6%

(-0,8%p.) Die Kanzlei 25.08.

20:15 4,92

(-0,02) 17,4%

(-0,2%p.) 0,59

(-0,03) 8,2%

(-0,4%p.) Hawaii Five-0 29.08.

21:15 0,75

(-0,02) 2,9%

(-0,1%p.) 0,25

(-0,03) 3,9%

(-0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.08.-30.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de