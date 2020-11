Das Erste war am Montagabend mit seiner Berichterstattung über Corona, die US-Wahl und die Terrorattacke in Wien sehr erfolgreich. 6,49 Millionen Zuschaue machten die "Tagesschau" um 20:00 Uhr zunächst zur meistgesehenen Sendung des Tages, ehe das halbstündige "ARD extra" noch 4,61 Millionen erreichte. Fast genauso viele blieben danach dran, um Ingo Zamperonis Dokumentation "Trump, meine amerikanische Familie und ich" zu sehen, die es damit auf einen überzeugenden Marktanteil von 13,3 Prozent brachte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es sogar noch ein Stück besser: Dort erzielte die Doku ab 20:45 Uhr einen starken Marktanteil von 13,8 Prozent. Das Duell der Trump-Dokus konnte die ARD damit klar für sich entscheiden: So erreichte ein "Galileo Spezial" zur bevorstehenden Wahl bei ProSieben zunächst nur 890.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 6,8 Pozent in der Zielgruppe. "Diagnose Trump - Wie tickt der Präsident der USA?" schlug sich im Anschluss mit 9,0 Prozent allerdings zumindest ein wenig besser.

Im Ersten blieben die Marktanteile dagegen bis in den späten Abend hinein zweistellig. "Hart aber fair" verzeichnete mit 10,7 Prozent den bislang höchsten Marktanteil des Jahres und war mit insgesamt 4,14 Millionen Zuschauern so gefragt wie seit Mitte März nicht mehr. Im Vergleich zur Vorwoche konnte die Reichweite des Talks mehr als verdoppelt werden. Starke Quoten gab's dann auch für die "Tagesthemen"; die mit 3,82 Millionen Zuschauern auf 20,5 Prozent Marktanteil kamen und sich bei den 14- bis 49-Jährigen auf 10,7 Prozent steigerten.

Noch mehr Zuschauer ereichten in der Primetime jedoch RTL und ZDF: So steigerte sich "Bauer sucht Frau" auf 5,09 Millionen Zuschauer und setzte sich noch dazu in der Zielguppe mit einem Marktanteil von 17,8 Prozent an die Spitze. Der ZDF-Krimi "Wiener Blut" behielt beim Gesamtpublikum mit 5,11 Millionen Zuschauern knapp die Oberhand, ehe das "heute-journal" noch auf 4,63 Millionen kam. Mäßig ging der Vierteiler "Schatten der Mörder - Shadowplay" zu Ende, der am späten Abend nicht über 1,86 Millionen Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil hinauskam.

Das Erste war unterdessen auch am Vorabend erfolgreich: Dort bestätigte "Gefragt - gejagt" mit 3,49 Millionen Zuschauern die glänzende Form der vergangenen Woche und trieb den Marktanteil auf 16,3 Prozent. Noch dazu verhalf die Show auch der neuen Staffel von "Morden im Norden" zu Rückenwind: Diese legte mit 3,09 Millionen Zuschauern sowie 11,3 Prozent Marktanteil einen guten Start hin.