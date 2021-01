am 29.01.2021 - 09:24 Uhr

Hendrik Duryn war bereits Geschichte, sein Nachfolger Simon Böer allerdings auch noch gar nicht richtig da: Die gestrige Folge von "Der Lehrer" war eine Art Zwischenspiel beim Hauptdarsteller-Wechsel. Geschadet hat das den Quoten vorerst mal noch nicht, im Gegenteil: Mit 14,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die RTL-Serie sogar den bislang besten vorläufig gewichteten Wert in dieser Staffel, die bislang allerdings auch schlechter lief als in den letzten Jahren.

Die Gesamt-Reichweite bewegte sich mit 2,2 Millionen Zuschauern auf dem Niveau der vergangenen Wochen. Daraus lässt sich natürlich noch nicht schließen, ob die Serie auch ohne Duryn erfolgreich bleiben wird, zumindest zeigt sich aber, das die Zuschauer gewillt scheinen, dem Neuen eine Chance zu geben. Den besten Marktanteil dieser Staffel erzielte im Anschluss mit 12,0 Prozent auch "Magda macht das schon", allerdings sank dort die absolute Reichweite mit 1,81 Millionen Zuschauern auf ihren bislang schwächsten Wert. Enttäuschend war zudem, dass "Schwester, Schwester" danach auf 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen rutschte. 1,65 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

"Schwester, Schwester" konnte somit offensichtlich auch nicht davon profitieren, dass im Anschluss ja wieder die Dschungelshow lief. Anders als beim ersten Halbfinale am Vortag wurde die 20-Prozent-Marke zwar mit 16,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal zwar wieder deutlich verpasst, fast vier Prozentpunkte ging's bergab - ein Einschalter war die Sendung aber trotzdem. Die Reichweite fiel mit 2,14 Millionen Zuschauern rund eine halbe Million höher aus als bei der Comedyserie zuvor.

Von der Dschungel-Vorlage profitierte wie schon am Dienstag erneut auch "Täglich frisch geröstet". "Knossi" erzielte mit diesmal 14,7 Prozent Marktanteil sogar noch einen geringfügig höheren Marktanteil als bei der ersten Ausgabe, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 940.000 Zuschauern diesmal knapp unter der Millionenmarke blieb. Die echte Herausforderung steht nun aber in der kommenden Woche an, wenn "Täglich frisch geröstet" erstmals ohne Dschungel-Vorlauf ran muss.