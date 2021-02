am 24.02.2021 - 11:04 Uhr

Die sechsteilige Miniserie "Unbroken" mit Ailyn Tezel legte am Dienstagabend bei ZDFneo aus Quotensicht einen gelungenen Einstand hin - zumindest was die Gesamt-Reichweite anbelangt. Nachdem eine Wiederholung des ZDF-Krimis "Die Toten vom Bodensee - Die vierte Frau" mit 2,12 Millionen Zuschauern und 6,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum eine starke Vorlage geliefert hatte, waren bei der ersten Folge "Unbroken" ab 21:45 Uhr 1,34 Millionen Zuschauer dabei. Die Reichweite sank dann langsam ab: Die zweite Folge sahen noch 1,15 Millionen Zuschauer, Folge 3 lag ab 23:09 Uhr noch bei 1,03 Millionen Zuschauern.

Angesichts der fortschreitenden Uhrzeit und zog der Marktanteil aber Stück für Stück an: Nachdem schon die erste Folge starke 4,9 Prozent Marktanteil erreicht hatte, ging es über 5,6 auf zuletzt herausragende 7,3 Prozent Marktanteil nach oben. Der Großteil der Zuschauer gehörte allerdings der älteren Generation an, unter den Zuschauern waren nur 60.000 bis 70.000 aus der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zum Start reichte das nur für 0,9 Prozent Marktanteil, der sich auf zuletzt 1,6 Prozent steigerte. Insbesondere beim jüngeren Publikum ist aber natürlich das Abschneiden in der ZDF-Mediathek wesentlich - hierzu liegen noch keine Zahlen vor.