Um in "99 – Eine:r schlägt sie alle!" weiterzukommen, müssen die Teilnehmenden nicht ganz vorne dabei sein. Es reicht, eben nicht den letzten Platz zu belegen. Für den ausstrahlenden Sender Sat.1 und die Produktionsfirma Fabiola ist es umso erfreulicher, dass der Neustart am Freitagabend so gut funktionierte, dass er fast Erster wurde. Nur eine "RTL-Chartshow" (13,4% in der Zielgruppe) musste er an sich vorbeiziehen lassen. "99 – Eine:r schlägt sie alle!", das zwischen 20:15 und 23:35 Uhr im Sat.1-Programm zu sehen war, landete bei klar überdurchschnittlichen 11,7 Prozent Marktanteil. Die Reichweite im Gesamtmarkt wurde auf 1,36 Millionen Zusehende beziffert. Zwei weitere Folgen im Verlauf des Juli stehen noch an.

Weniger sind es bei "Genial Daneben": Vom Impro-Format lief am Freitagabend ab 23:35 Uhr die (vorerst) vorletzte Episode – und sie riss quotentechnisch nicht gerade Bäume aus. In der klassischen Zielgruppe kam die von Hugo Egon Balder moderierte Sendung auf 7,6 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,56 Millionen. Für Sat.1 lief der Freitag mit 8,6 Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil ziemlich gut, am Ende wurde der Sender Dritter und musste nur ProSieben (9,5%) und RTL (12,2%) vorbeiziehen lassen. In der Sat.1-Daytime bestand dennoch einigermaßen reichlich Luft nach oben. Etwa um 17 Uhr: Zu dieser Zeit reichte es für "Die Ruhrpottwache" nur für 5,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten, zuvor schaffte die "Klinik am Südring" 6,5 Prozent.



"Rolling" und "Buchstaben Battle", die Ratespiele am Vorabend, landeten am Freitag bei schlechten 4,1 und 4,6 Prozent Marktanteil in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Umso wichtiger für Sat.1, dass einmal mehr Verlass auf das viereinhalbstündige "Frühstücksfernsehen" war. Die Morgensendung schaffte am Freitag 20,6 Prozent Marktanteil im Schnitt. Somit landeten in dieser Woche vier der fünf Ausgaben bei über 20 Prozent. Im Wochenschnitt kam die Live-Produktion aus Berlin somit auf 20,6 Prozent und somit das stärkste Ergebnis seit vielen Jahren.