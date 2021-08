Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Ein Hauch von "Haus des Geldes" wehte vergangene Woche durch den späten Montagabend im ZDF. Dort war der Thriller "Jeder gegen Jeden" zu sehen, das nicht nur ebenfalls von einem Banküberfall handelte, sondern in dem mit Rodrigo De la Serna auch noch ein Schauspieler zu sehen war, der in der 3. Staffel von "Haus des Geldes" als Palermo auch in der Netflix-Serie zu sehen war. Vielleicht verhalf ja auch das dem Film nochmal zu einer erhöhten Aufmerksamkeit - jedenfalls führt er die Liste jener Sendungen an, die in der vergangenen Woche am stärksten von zeitversetzter Nutzung profitierten.

Die Reichweite stieg nach der endgültigen Gewichtung im Vergleich zu den vorläufig ausgewiesenen Zahlen noch um 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 2,05 Millionen an, auch die Marktanteile bei Jung und Alt lagen letztlich um je 1,1 Prozentpunkte höher als zunächst gemeldet.

Einen erheblichen Anteil an zeitversetzter Nutzung gibt's unterdessen weiterhin am Serien-Donnerstag von Sat.1. Die linearen Quoten für "MacGyver" und "FBI: Most Wanted" sind ja bekanntlich miserabel, bei MacGyver zog die Reichweite im Nachhinein bei der 20:15 Uhr-Folge aber noch um über 16 Prozent an. Trotzdem: Mit nun 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Serie weiter im roten Bereich.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Jeder gegen Jeden 26.07.

22:30 2,05

(+0,22) 13,6%

(+1,1%p.) 0,31

(+0,06) 7,7%

(+1,1%p.) MacGyver 29.07.

20:15 0,93

(+0,13) 3,7%

(+0,4%p.) 0,32

(+0,07) 5,3%

(+1,0%p.) Praxis mit Meerblick - Der einsame Schwimmer 30.07.

20:16 3,18

(+0,11) 13,6%

(+0,2%p.) 0,34

(+0,02) 6,4%

(+0,2%p.) Inspector Barnaby 01.08.

22:13 2,04

(+0,10) 11,5%

(+0,4%p.) 0,17

(+0,01) 3,6%

(+0,1%p.) Die Chefin 31.07.

21:45 3,61

(+0,10) 15,6%

(+0,2%p.) 0,34

(+0,04) 6,0%

(+0,6%p.) Tagesschau 28.07.

20:00 4,68

(+0,09) 19,0%

(+0,2%p.) 1,02

(0,00) 17,3%

(-0,2%p.) Eine ganz heiße Nummer 2.0 29.07.

20:15 3,76

(+0,09) 15,0%

(+0,1%p.) 0,49

(-0,01) 8,1%

(-0,5%p.) Wer stiehlt mir die Show? 27.07.

20:15 1,38

(+0,09) 5,9%

(+0,4%p.) 0,98

(+0,09) 16,0%

(+1,2%p.) Die Bachelorette 28.07.

20:15 1,30

(+0,09) 5,1%

(+0,3%p.) 0,73

(+0,08) 11,5%

(+1,0%p.) FBI: Most Wanted 29.07.

23:17 0,51

(+0,09) 4,2%

(+0,6%p.) 0,16

(+0,04) 5,0%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.07.-01.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die stärkste zeitversetzte Nutzung bislang in dieser Staffel gab's letzte Woche bei "Wer stiehlt mir die Show?". Im Nachhinein zog die Reichweite noch um 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt nach der endgültigen Gewichtung nun bei 16,0 statt 14,8 Prozent. Für diese Woche liegen die aktuellen Zahlen noch nicht vor, hier war es bei der Pastewka-Folge ja schon ohne zeitversetzte Nutzung deutlich auf 16,8 Prozent nach oben gegangen - man darf also gespannt sein, wo es das Format nun in der endgültigen Gewichtung noch hin führt.

Den höchsten Aufschlag in Sachen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte in der vergangenen Woche allerdings Markus Lanz, der sich mit der Mittwochsfolge um 1,4 Prozentpunkte auf stolze 11,4 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe steigerte. Und am Montag fand auch das Magazin "Spiegel TV" bei RTL nachträglich noch etliche weitere Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog um 1,3 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent an und lag damit deutlich über dem RTL-Senderschnitt.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Markus Lanz 28.07.

23:30 1,69

(+0,08) 18,1%

(+0,5%p.) 0,30

(+0,05) 11,4%

(+1,4%p.) Spiegel TV 26.07.

23:23 1,12

(+0,06) 9,3%

(+0,1%p.) 0,46

(+0,07) 13,4%

(+1,3%p.) Wer stiehlt mir die Show? 27.07.

20:15 1,38

(+0,09) 5,9%

(+0,4%p.) 0,98

(+0,09) 16,0%

(+1,2%p.) FBI: Most Wanted 29.07.

23:17 0,51

(+0,09) 4,2%

(+0,6%p.) 0,16

(+0,04) 5,0%

(+1,2%p.) MacGyver 29.07.

21:18 1,00

(+0,08) 4,2%

(+0,3%p.) 0,35

(+0,08) 5,9%

(+1,1%p.) Jeder gegen Jeden 26.07.

22:30 2,05

(+0,22) 13,6%

(+1,1%p.) 0,31

(+0,06) 7,7%

(+1,1%p.) Köln 50667 26.07.

18:05 0,37

(+0,04) 2,3%

(+0,2%p.) 0,20

(+0,04) 5,9%

(+1,0%p.) Markus Lanz 29.07.

23:30 1,37

(+0,07) 14,0%

(+0,3%p.) 0,29

(+0,04) 10,2%

(+1,0%p.) Die Bachelorette 28.07.

20:15 1,30

(+0,09) 5,1%

(+0,3%p.) 0,73

(+0,08) 11,5%

(+1,0%p.) MacGyver 29.07.

20:15 0,93

(+0,13) 3,7%

(+0,4%p.) 0,32

(+0,07) 5,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.07.-01.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de