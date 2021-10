Im Vorabendprogramm ist "Let the music play" aktuell nicht zu sehen, dafür verzeichnet die Neuauflage von "Hast Du Töne?!" derzeit im Anschluss an "The Voice of Germany" recht ordentliche Quoten. Und demnächst lädt Moderator Amiaz Habtu erstmals auch Prominente dazu ein, an seinem Musik-Quiz teilzunehmen, dessen Produktion Banijay Productions Germany übernimmt.

Der Sendeplatz steht hierfür inzwischen fest: "Let the music play - Das große Promi-Special" wird am Freitag, den 19. November um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen sein. Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter, Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss, Max Giesinger und Andrea Kiewel sowie Guildo Horn und Janin Ullmann treten als Paare in der Show an. Dem Siegerpaar winken bis zu 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Sat.1 hatte die erste Staffel von "Let the music play" zwischen August und Oktober auf dem Sendeplatz um 19 Uhr ausgestrahlt und damit im Schnitt etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren - ein durchschlagender Erfolg war das Format damit bislang nicht. Dass der Sender weiter an das Format glaubt, zeigt jedoch die Ankündigung, jeweils drei Wiederholungen der Show vom 6. November an jeweils samstag ab 17:00 Uhr ins Programm nehmen zu wollen. Für 2022 ist außerdem eine Rückkehr in den Vorabend geplant, wie Sat.1 kürzlich bereits bestätigte (DWDL.de berichtete).

Einen neuen Impuls für den Vorabend dürfte sich Sat.1 derweil auch von einem Special seiner Rateshow "Buchstaben Battle" versprechen. So wird es am 19. November um 19:00 Uhr ein Special mit dem Untertitel "Schlag das Rad" zu sehen geben. Darin treten noch einmal mehrere Kandidatinnen und Kandidaten an, die in der Vergangenheit knapp am Jackpot gescheitert sind. Mit Lisa Feller, Andrea Kaiser, Michael Kessler und Oliver Petszokat sind dann auch vier Promis mit dabei.