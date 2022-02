am 22.02.2022 - 09:13 Uhr

Steffen Henssler ist zurück im Nachmittagsprogramm - diesmal im Ersten, wo er seit Montag das "Familien-Kochduell" präsentiert. Von einem Erfolg ist die neue Show aber noch sehr weit entfernt, denn gerade einmal 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten die erste Folge sehen. Der Gesamt-Marktanteil lag bei miesen 4,6 Prozent, fiel bei den 14- bis 49-Jährigen aber mit 4,7 Prozent leicht höher aus. Zum Vergleich: "Sturm der Liebe" hatte zuvor noch 1,41 Millionen Menschen erreicht, auch die um 14:10 Uhr gezeigte Telenovela erreichte eine mehr als doppelt so hohe Reichweite.

Das ZDF spielte dagegen seine Dominanz aus und brachte es mit den "Rosenheim-Cops" auf 3,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für einen fantastischen Marktanteil von 24,7 Prozent sorgten. Schon "Bares für Rares" war im Vorfeld mit 2,66 Millionen Zuschauenden einmal mehr eine Bank. Dazwischen hielt "heute - in Europa" fast drei Millionen Menschen beim ZDF.

Gute Nachrichten kommen vom Nachmittagsprogramm ausnahmsweise auch von RTL, wo schon "Punkt 12" mit einem Marktanteil von 15,2 Prozent für ordentlich Rückenwind sorgte. Mit 8,9 Prozent lief es für die vorige Woche gestartete Dokusoap "Ich klick das hin" im Anschluss so gut wie nie und auch "Die Retourenprofis" stellten einen neuen Bestwert auf - erstmals seit dem Start gab's einen zweistelligen Marktanteil. 10,2 Prozent waren in der Zielgruppe bei insgesamt 670.000 Zuschauenden drin, ehe sich "RTL aktuell" um 17 Uhr auf 10,9 Prozent steigerte.

Noch besser sah es über weite Strecken hinweg aber für ProSieben aus, wo "taff" mit 12,3 Prozent ebenso überzeugte wie "The Big Bang Theory" zuvor. Der Dreierpack der US-Sitcom sorgte für bis zu 14,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Richtig bitter sah es dagegen kurz vor dem Ende für die RTLzwei-Kuppelshow "Let's Love" aus, die gegen 15 Uhr auf miserable 0,9 Prozent zurückfiel. Gerade mal 70.000 Menschen konnten sich für die Sendung begeistern - so wenige wie noch nie.