Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Kein Genre profitiert bei der endgültigen Gewichtung der Quoten so stark von zeitversetzter Nutzung wie Satire-Sendungen. Das zeigt sich Woche für Woche vor allem bei der "heute-show" und dem "ZDF Magazin Royale". Auch die Sendungen vom vergangenen Freitag konnten nachträglich nochmal 830.000 bzw. 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln, darunter vor allem Jüngere, was den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 5,5 bzw. 5,0 Prozent im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Quoten ansteigen ließ.

Doch auch "Extra 3" im Ersten erhielt in der vergangenen Woche noch einen sehr deutlichen Nachschlag: Um 2,5 Prozentpunkte wurde der Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 noch nach oben korrigiert, sodass er sich auf 11,8 Prozent erhöhte - viel mehr als der Senderschnitt des Ersten. Die Gesamtreichweite zog hier nachträglich noch um 210.000 auf nun 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Blickt man auf die ganze Liste der Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr mit den höchsten Aufschlägen in Sachen Marktanteil (14-49), dann finden sich übrigens auch noch die Wiederholungen von "ZDF Magazin Royale" und "heute-show" auf ZDFneo unter den Top10. Hier trudeln auch all jene ein, die die Sendungen später als 3 Tage nach der Erstausstrahlung noch zeitversetzt ansehen. Damit sind nun jedenfalls gleich 5 von 10 Plätzen mit Satire-Sendungen besetzt.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 18.02.

23:16 1,99

(+0,38) 10,7%

(+1,7%p.) 0,91

(+0,33) 18,2%

(+5,5%p.) heute-show 18.02.

22:43 4,72

(+0,83) 19,0%

(+2,3%p.) 1,42

(+0,43) 22,2%

(+5,0%p.) extra 3 17.02.

23:01 1,78

(+0,21) 11,6%

(+1,0%p.) 0,49

(+0,13) 11,8%

(+2,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 17.02.

18:47 2,65

(+0,26) 10,6%

(+0,9%p.) 0,40

(+0,10) 7,8%

(+1,9%p.) Markus Lanz 17.02.

23:30 1,87

(+0,08) 17,7%

(-0,0%p.) 0,21

(+0,05) 7,6%

(+1,3%p.) Markus Lanz 15.02.

23:02 1,79

(+0,09) 14,3%

(+0,4%p.) 0,34

(+0,05) 11,4%

(+1,3%p.) ZDF Magazin Royale 20.02.

22:49 0,22

(+0,05) 1,2%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,06) 2,0%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 18.02.

19:39 2,72

(+0,15) 9,3%

(+0,3%p.) 0,95

(+0,10) 14,3%

(+1,1%p.) heute-show 17.02.

21:35 0,46

(+0,12) 1,6%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,09) 3,0%

(+1,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel 20.02.

20:14 2,32

(+0,30) 7,2%

(+0,7%p.) 0,93

(+0,13) 11,0%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.02.-20.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nicht ganz so schlecht wie zunächst ausgewiesen sah es unterdessen fürs "Nachspiel" zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" am Sonntagabend aus. Die Gesamt-Reichweite zog nachträglich noch deutlich um 300.000 auf 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg von 9,9 auf 11,0 Prozent an. Ansonsten waren es - neben den schon erwähnten Satire-Sendungen - vor allem Krimis die stark zeitversetzt genschaut wurden: "Taunuskrimi", "Erzgebirgskrimi", "Staatsanwalt", "Tatort", "SOKO Leipzig" schafften es allesamt in die Top10 - komplettiert wieder von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Die Vorabendserie Des Ersten gehört Woche für Woche zu den am stärksten zeitversetzt genutzen Sendungen, diesmal zog die Reichweite noch um 260.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 1,9 Prozentpunkte an.

Nicht ganz in die Top-Liste geschafft hat es das Finale des "Großen Promibackens", das aber trotzdem noch einen sehr ordentlichen Nachschlag von einem Prozentpunkt auf nun 13,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete. Der Vorsprung vorm RTL-"Bachelor" vergrößerte sich damit noch, hier ging's noch um 0,4 Prozentpunkte auf 12,6 Prozent nach oben. Nur geringe Aufschläge gab's für andere Shows wie "Let's Dance "(+0,3 Prozentpunkte) oder "DSDS" (+0,2 Prozentpunkte), die "Stapelshow" verharrte unverändert bei mageren 8,1 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 18.02.

22:43 4,72

(+0,83) 19,0%

(+2,3%p.) 1,42

(+0,43) 22,2%

(+5,0%p.) ZDF Magazin Royale 18.02.

23:16 1,99

(+0,38) 10,7%

(+1,7%p.) 0,91

(+0,33) 18,2%

(+5,5%p.) Muttertag - Ein Taunuskrimi 14.02.

20:15 7,42

(+0,37) 24,7%

(+0,5%p.) 0,76

(+0,07) 10,8%

(+0,5%p.) Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche 19.02.

20:15 7,79

(+0,33) 26,0%

(+0,4%p.) 0,62

(+0,04) 9,7%

(+0,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel 20.02.

20:14 2,32

(+0,30) 7,2%

(+0,7%p.) 0,93

(+0,13) 11,0%

(+1,1%p.) Der Staatsanwalt 18.02.

20:15 6,02

(+0,27) 18,6%

(+0,2%p.) 0,58

(+0,03) 7,7%

(-0,1%p.) Tatort: Liebe mich! 20.02.

20:15 9,97

(+0,26) 28,8%

(-0,3%p.) 2,24

(+0,08) 24,8%

(-0,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 17.02.

18:47 2,65

(+0,26) 10,6%

(+0,9%p.) 0,40

(+0,10) 7,8%

(+1,9%p.) Muttertag - Ein Taunuskrimi 16.02.

20:28 6,21

(+0,25) 20,3%

(+0,3%p.) 0,61

(+0,10) 7,7%

(+1,0%p.) SOKO Leipzig 18.02.

21:14 5,01

(+0,21) 16,1%

(+0,2%p.) 0,53

(+0,02) 7,2%

(-0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.02.-20.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de