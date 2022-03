In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Der Spot mit der höchsten Reichweite kam dabei am Mittwoch vom Getränke-Lieferdienst Flaschenpost. Besonders hoch war dabei die Reichweite während "GZSZ", aber auch Spots in "Das perfekte Dinner", "First Dates" und "Galileo" trugen zur hohen Gesamt-Reichweite bei. Ansonsten sind auch weiterhin die Spots zu den Wochenangeboten der Discounter stark vertreten. Auf Platz 8 hat es auch die Bauer Media Group mit ihrem kurzen Spot zur neuen Ausgabe von "Das neue Blatt" in die Top 10 geschafft, die mit dem etwas schwülstigen Aufmacher "Angela Merkel - Wer sie jetzt glücklich macht" aufwartet. Dieser Spot lief am häufigsten übrigens erstaunlicherweise bei RTLzwei, die höchste Reichweite erzielte er aber während "Wer weiß denn sowas?" und "Punkt 12".

© AdScanner

Der am häufigsten ausgestrahlte Werbespot kam aber auch am Dienstag wieder vom Kreditvermittler Smava, der wieder über 200 Mal ausgestrahlt wurde. Durch diese hohe Anzahl reichte es anders als am Vortag diesmal auch zu einer Platzierung in den Top10 der meistgesehenen Spots. Anders als am Vortag ist diesmal auch wirkaufendeinauto.de stark vertreten, zählt man alle unterschiedlichen Spots zusammen, dann war das Angebot sogar 169 Mal mit einem Spot im deutschen Fernsehen vertreten.

© AdScanner

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.