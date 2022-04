Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Bei RTL+ war "Der König von Palma" nach eigenen Angaben die zweiterfolgreichste Fiction-Eigenproduktion, bei der linearen Auswertung auf RTL waren die Quoten aber ziemlich ernüchternd. Nach einem schon mauen Beginn ging's am zweiten und dritten Abend noch rasch bergab. Daran änderte sich auch nach der endgültigen Gewichtung der Quoten nichts mehr Wesentliches. Folge 3 steigerte am Ostermontag die Reichweite zwar nachträglich noch um 190.000 auf nun 1,47 Millionen Zsuchauerinnen und Zuschauern, bei allen weiteren Folgen betrug der nachträgliche Aufschlag dann aber nur noch rund 100.000. Die Zielgruppen-Marktanteile zogen zwar leicht an, bewegten sich bei den Folgen 3 bis 6 aber trotzdem nur zwischen 5 und 6,4 Prozent und lagen somit weit unterm Soll.

Besonders gut funktionierten zeitversetzt wieder die Satire-Sendungen. Neben der "heute-show" und dem "ZDF Magazin Royale", die die Liste der am stärksten nachträglichen Aufwertung wieder anführen, fällt auch "Extra 3" im Ersten auf. Dort stieg die Gesamt-Reichweite durch zeitversetzte Nutzung noch um eine viertel Million auf 1,61 Millionen an. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen ging's noch überdimensional stark nach oben, der Marktanteil erhöhte sich hier nachträglich von 8,2 auf 11,6 Prozent. Beim "ZDF Magazin Royale" und der "heute-show" ging's nachträglich gar um 5,6 und 5,8 Prozentpunkte nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.04.

22:28 4,64

(+0,76) 19,7%

(+2,3%p.) 1,54

(+0,51) 23,5%

(+5,8%p.) ZDF Magazin Royale 22.04.

23:03 2,41

(+0,49) 12,3%

(+2,0%p.) 1,23

(+0,43) 21,2%

(+5,6%p.) Die Höhle der Löwen 18.04.

20:15 2,07

(+0,25) 7,6%

(+0,7%p.) 1,04

(+0,20) 15,4%

(+2,3%p.) extra 3 21.04.

22:53 1,61

(+0,25) 10,6%

(+1,3%p.) 0,46

(+0,15) 11,6%

(+3,4%p.) Der Alte 22.04.

20:14 5,14

(+0,22) 18,5%

(+0,3%p.) 0,47

(+0,02) 7,7%

(+0,1%p.) Doktor Ballouz 21.04.

20:15 3,83

(+0,22) 13,7%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,01) 3,9%

(+0,1%p.) Bloodlands - Die Goliath-Morde 18.04.

22:00 1,29

(+0,19) 6,9%

(+0,8%p.) 0,07

(+0,00) 1,6%

(0,0%p.) Der König von Palma 18.04.

20:15 1,47

(+0,19) 4,9%

(+0,5%p.) 0,37

(+0,07) 5,0%

(+0,7%p.) Doktor Ballouz 21.04.

20:59 3,93

(+0,19) 14,1%

(+0,3%p.) 0,30

(+0,01) 4,5%

(0,0%p.) Hubert ohne Staller 20.04.

18:49 2,26

(+0,18) 11,1%

(+0,7%p.) 0,28

(+0,08) 7,1%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.04.-24.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den stärksten Nachschlag in seiner Geschichte gab's in der vergangenen Woche für "Die Höhle der Löwen": Der Marktanteil legte in der klassischen Zielgruppe noch um 2,3 Prozentpunkte zu. Die am Ostermontag ausgestrahlte Folge hatte sich linear aber auch spürbar schwerer getan als sonst, insofern wurde hier vor allem die Feiertags-Delle ein Stück weit wettgemacht. Mit nun endgültig gewichteten 15,4 Prozent lag die Folge nur noch 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorwochen-Wert. Die Gesamt-Reichweite stieg noch um eine viertel Million auf 2,07 Millionen an.

Auch für den Staffel-Auftakt von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gab's im Nachhinein noch eine deutliche Aufwertung um 1,2 Prozentpunkte, wodurch sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 17,5 Prozent erhöhte. 130.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt eingesammelt. Bei RTLzwei kann man sich unterdessen darüber frauen, dass "Kampf der Realitystars" sich noch um 0,9 Prozentpunkte auf 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.04.

22:28 4,64

(+0,76) 19,7%

(+2,3%p.) 1,54

(+0,51) 23,5%

(+5,8%p.) ZDF Magazin Royale 22.04.

23:03 2,41

(+0,49) 12,3%

(+2,0%p.) 1,23

(+0,43) 21,2%

(+5,6%p.) extra 3 21.04.

22:53 1,61

(+0,25) 10,6%

(+1,3%p.) 0,46

(+0,15) 11,6%

(+3,4%p.) Die Höhle der Löwen 18.04.

20:15 2,07

(+0,25) 7,6%

(+0,7%p.) 1,04

(+0,20) 15,4%

(+2,3%p.) Hubert ohne Staller 20.04.

18:49 2,26

(+0,18) 11,1%

(+0,7%p.) 0,28

(+0,08) 7,1%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 22.04.

19:37 2,37

(+0,15) 10,1%

(+0,5%p.) 0,72

(+0,09) 16,0%

(+1,5%p.) Markus Lanz 19.04.

23:18 1,97

(+0,14) 18,6%

(+0,7%p.) 0,33

(+0,05) 11,9%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 21.04.

18:50 2,35

(+0,18) 10,9%

(+0,6%p.) 0,35

(+0,07) 8,2%

(+1,3%p.) Studio Schmitt 21.04.

22:12 0,25

(+0,10) 1,2%

(+0,5%p.) 0,14

(+0,07) 2,5%

(+1,2%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 19.04.

20:15 1,63

(+0,13) 6,4%

(+0,4%p.) 1,09

(+0,10) 17,5%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.04.-24.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV