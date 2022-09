am 06.09.2022 - 09:16 Uhr

Sowohl Das Erste als auch das ZDF haben am Montagabend nicht die bestmöglichen Quoten eingefahren. Absolut enttäuschend schnitt etwa der neue Sechsteiler "Liberame" im Zweiten ab. Linear liefen davon drei Episoden am Stück. Nicht nur, dass diese schon bei Folge eins niedriger waren als sonst montagabends im Zweiten üblich, im weiteren Verlauf gab der Stoff sogar noch nach. So kam Folge eins auf 2,53 Millionen Zusehende, Folge zwei nur noch auf 2,09 Millionen. Die dritte und um 21:42 Uhr gestartete Folge zählte im Schnitt noch rund 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 10,2 und dann jeweils gut acht Prozent Marktanteil wurden gemessen. Auch bei den Jüngeren fand "Liberame" kaum Anklang. Hier schwankten die Marktanteile bei zwischen 2,9 und 3,7 Prozent.

Im Ersten tat sich "Tod und Spiele – München 72" zur besten Sendezeit schwer. Nur 1,93 Millionen Personen (7,6%) schauten zu. Nachmittags ab 14:55 Uhr kam die Gedenkveranstaltung zum Olympiaattentat vor 50 Jahren auf nur rund 270.000 Zuschauende. Mit 3,2 Prozent fiel die Quote niedriger aus als sonst bei "Sturm der Liebe".

Gut schlug sich indes ab 21:45 Uhr eine weitere Ausgabe von "Hart aber fair": Frank Plasberg bescherte seinem Sender im Schnitt 11,6 Prozent Marktanteil. Die durchschnittliche Reichweite stieg auf 2,38 Millionen. Sehr stark unterwegs war indes ZDFneo. Mit 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern agierte "Inspector Barnaby" auf Augenhöhe mit "Liberame". Der britische Krimi sorgte zur besten Sendezeit für sehr starke 8,6 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden 3,8 Prozent gemessen.

Erneut Einzug in die Top25-Charts hat indes auch Sky erhalten. Die nächtliche Erstausstrahlung von "House of the Dragon" landete diesmal zwar nicht mehr bei über 40 Prozent, sorgte angesichts von 29,2 Prozent Marktanteil aber dennoch für Freude. Gezeigt wurde sie ab drei Uhr nachts bei Sky Atlantic.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV