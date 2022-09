am 08.09.2022 - 16:27 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die Sommerpause für Jan Böhmermann ist bereits vorbei, für Oliver Welke endet sie in dieser Woche - damit dürfte für die nächsten Wochen wohl wieder feststehen, wer das Ranking derjenigen Sendungen, die bei der endgültigen Gewichtung der Quoten dank zeitversetzter Nutzung am meisten profitieren, anführt. Der vergangen Freitag zeigt schonmal, was hier noch möglich ist: Das "ZDF Magazin Royale" sammelte zu seinen zunächst erreichten 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt noch 520.000 weitere ein, sodass die durchschnittliche Gesamt-Reichweite auf 1,83 Millionen nach oben schnellte.

Und fast der gesamte Zuwachs - 480.000 nämlich - geht aufs Konto der Altersgruppe 14-49. Die nun endgültig gewichtete Reichweite beträgt also nicht mehr 0,58, sondern 1,06 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil nachträglich um sagenhafte 9,3 Prozentpunkte auf nun 26,1 Prozent nach oben. Das "heute-show Spezial" konnte da bei Weitem nicht mithalten, legte aber trotzdem noch um beachtliche 3,6 Prozentpunkte auf nun 17,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu. Die Gesamt-Reichweite kletterte noch um 320.000. "Extra 3" konnte sich um 4,3 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern. Es bleibt also dabei: Nichts funktioniert zeitversetzt so gut wie Satire.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 02.09.

23:04 1,83

(+0,52) 12,0%

(+2,8%p.) 1,06

(+0,48) 26,1%

(+9,3%p.) heute-show spezial 02.09.

22:30 2,38

(+0,32) 13,0%

(+1,2%p.) 0,79

(+0,21) 17,3%

(+3,6%p.) Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache 02.09.

20:15 4,65

(+0,29) 19,1%

(+0,4%p.) 0,33

(+0,03) 6,5%

(+0,2%p.) extra 3 01.09.

22:52 1,54

(+0,22) 10,8%

(+1,2%p.) 0,43

(+0,16) 13,0%

(+4,3%p.) Familie Bundschuh - Unter Verschluss 01.09.

20:15 4,08

(+0,22) 16,6%

(+0,5%p.) 0,40

(+0,04) 7,8%

(+0,3%p.) Lego Masters 02.09.

20:15 1,51

(+0,19) 6,3%

(+0,5%p.) 0,85

(+0,12) 15,9%

(+1,3%p.) Tatort: Das Verhör 04.09.

20:17 8,46

(+0,19) 30,0%

(+0,2%p.) 1,82

(+0,03) 27,2%

(+0,1%p.) The Voice of Germany 02.09.

20:14 2,28

(+0,18) 9,7%

(+0,3%p.) 0,66

(+0,09) 12,3%

(+1,0%p.) Wer stiehlt mir die Show? 30.08.

20:15 1,70

(+0,17) 7,8%

(+0,6%p.) 1,14

(+0,13) 22,2%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 02.09.

19:39 2,05

(+0,15) 10,2%

(+0,5%p.) 0,60

(+0,06) 15,7%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.08.-04.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Trotzdem gibt's auch andere Genres, die zeitversetzt punkten können - etwa die Shows bei den Privaten. "Wer stiehlt mir die Show?" konnte seinen Marktanteil nachträglich noch um 1,8 Prozentpunkte auf 22,2 Prozent steigern. "Lego Masters" legte bei RTL um 1,3 Prozentpunkte zu, "The Voice" steigerte sich sowohl bei ProSieben als auch bei Sat.1 noch um einen Prozentpunkt in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zugleich gilt allerdings: Sendungen wie "red", das quasi nur vom Vorlauf durch "The Voice" lebte, können zeitversetzt erwartungsgemäß nicht punkten. Weil die Reichweite nicht wuchs, sank der ermittelte Marktanteil nachträglich sogar noch um 0,7 Prozentpunkte auf nun 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 02.09.

23:04 1,83

(+0,52) 12,0%

(+2,8%p.) 1,06

(+0,48) 26,1%

(+9,3%p.) extra 3 01.09.

22:52 1,54

(+0,22) 10,8%

(+1,2%p.) 0,43

(+0,16) 13,0%

(+4,3%p.) heute-show spezial 02.09.

22:30 2,38

(+0,32) 13,0%

(+1,2%p.) 0,79

(+0,21) 17,3%

(+3,6%p.) Wer stiehlt mir die Show? 30.08.

20:15 1,70

(+0,17) 7,8%

(+0,6%p.) 1,14

(+0,13) 22,2%

(+1,8%p.) One Piece 02.09.

18:28 0,18

(+0,05) 1,3%

(+0,4%p.) 0,16

(+0,04) 6,2%

(+1,6%p.) One Piece 01.09.

18:28 0,17

(+0,05) 1,1%

(+0,3%p.) 0,15

(+0,05) 5,3%

(+1,5%p.) Lego Masters 02.09.

20:15 1,51

(+0,19) 6,3%

(+0,5%p.) 0,85

(+0,12) 15,9%

(+1,3%p.) The Voice of Germany 02.09.

20:14 2,28

(+0,18) 9,7%

(+0,3%p.) 0,66

(+0,09) 12,3%

(+1,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 02.09.

19:39 2,05

(+0,15) 10,2%

(+0,5%p.) 0,60

(+0,06) 15,7%

(+1,0%p.) The Voice of Germany 01.09.

20:15 2,35

(+0,13) 10,3%

(+0,4%p.) 0,80

(+0,08) 16,1%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.08.-04.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV