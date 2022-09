am 15.09.2022 - 16:37 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die drei Formate mit dem stärksten Nachschlag waren in der vergangenen Woche allesamt öffentlich-rechtliche Satire-Formate: Während die TV-Reichweite der frisch aus der Sommerpause zurückgekehrten "heute-show" im ZDF um 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben gewichtet wurde, steigerte sich das "ZDF Magazin Royale" immerhin noch um 350.000. Den dritten Platz belegt die ARD-Show "extra 3", deren Reichweite der Erstausstrahlung nachträglich um 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben korrigiert wurde.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 09.09.

22:34 3,91

(+0,75) 20,6%

(+2,9%p.) 1,20

(+0,41) 24,7%

(+6,4%p.) ZDF Magazin Royale 09.09.

23:11 1,74

(+0,35) 11,7%

(+1,9%p.) 0,80

(+0,29) 20,2%

(+6,0%p.) Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal 10.09.

21:45 3,94

(+0,23) 18,4%

(+0,6%p.) 0,34

(+0,02) 7,6%

(+0,3%p.) Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal 10.09.

20:17 4,54

(+0,21) 18,6%

(+0,3%p.) 0,41

(+0,01) 8,3%

(-0,1%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 07.09.

20:14 1,92

(+0,19) 9,0%

(+0,7%p.) 0,86

(+0,11) 16,6%

(+1,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 08.09.

18:49 1,95

(+0,18) 10,5%

(+0,8%p.) 0,26

(+0,11) 7,4%

(+2,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 09.09.

19:42 2,27

(+0,17) 10,2%

(+0,6%p.) 0,72

(+0,11) 15,8%

(+1,8%p.) Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache 09.09.

20:15 4,66

(+0,16) 18,6%

(0,0%p.) 0,37

(+0,01) 7,2%

(-0,2%p.) WaPo Bodensee 06.09.

18:50 2,22

(+0,15) 12,1%

(+0,6%p.) 0,25

(+0,01) 7,3%

(+0,2%p.) Die Eifelpraxis - Unter Druck 09.09.

20:40 3,17

(+0,15) 12,7%

(+0,1%p.) 0,28

(+0,01) 5,2%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.09.-11.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Besonders krass ist der "extra 3"-Anstieg übrigens beim jungen Publikum, wo die Reichweite nun vier Mal so hoch ausfällt wie ursprünglich ausgewiesen. Von gerade mal 50.000 Zuschauenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ging es auf 200.000 nach oben. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Wegen des Todes der Queen und diversen Sondersendungen war "extra 3" ausnahmsweise erst nach 1 Uhr zu sehen - viele blieben also offensichtlich nicht wach, sondern holten die Show in den kommenden Tagen nach.

Bemerkenswert sind die nachträglichen Verbesserungen übrigens auch mit Blick auf die Marktanteile: Während das Plus beim Gesamtpublikum bereits bemerkenswerte 4,7 Prozent betrug, fiel der Wert bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um sagenhafte 10,8 Prozentpunkte höher aus als zunächst ausgewiesen - hier darf sich Das Erste nun also über starke 16,1 Prozent freuen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 09.09.

22:34 3,91

(+0,75) 20,6%

(+2,9%p.) 1,20

(+0,41) 24,7%

(+6,4%p.) ZDF Magazin Royale 09.09.

23:11 1,74

(+0,35) 11,7%

(+1,9%p.) 0,80

(+0,29) 20,2%

(+6,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 08.09.

18:49 1,95

(+0,18) 10,5%

(+0,8%p.) 0,26

(+0,11) 7,4%

(+2,7%p.) One Piece 08.09.

18:29 0,20

(+0,07) 1,3%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,07) 6,3%

(+2,2%p.) Prodigal Son - Der Mörder in Dir 05.09.

23:12 0,47

(+0,12) 4,2%

(+0,9%p.) 0,19

(+0,06) 7,2%

(+2,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 09.09.

19:42 2,27

(+0,17) 10,2%

(+0,6%p.) 0,72

(+0,11) 15,8%

(+1,8%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 07.09.

20:14 1,92

(+0,19) 9,0%

(+0,7%p.) 0,86

(+0,11) 16,6%

(+1,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 06.09.

20:14 1,60

(+0,12) 7,4%

(+0,5%p.) 1,11

(+0,11) 21,3%

(+1,2%p.) Das perfekte Dinner 08.09.

19:00 1,07

(+0,07) 5,1%

(+0,3%p.) 0,30

(+0,06) 7,0%

(+1,2%p.) One Piece 05.09.

18:29 0,16

(+0,04) 1,0%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,04) 4,8%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.09.-11.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In unseren Tabellen taucht "extra 3" übrigens nicht auf, weil hier nur Formate im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr berücksichtigt werden. Aber auch ohne die Satireshow belegt Das Erste die Plätze nach den ZDF-Shows: Die beiden Teile des Portugal-Krimis "Lost in Fuseta" steigerten sich um 210.000 beziehungsweisw 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach oben ging es aber auch für Formate des Privatfernsehens, darunter "Das Sommerhaus der Stars", das nachträglich gewichtet mit dem Staffel-Auftakt nun immerhin 1,92 Millionen Fans zählte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV