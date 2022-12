Gegen das quotenstarke WM-Viertelfinale zwischen England und Frankreich (DWDL.de berichtete) konnte am Samstagabend alleine "Donna Leon" eine halbwegs beachtliche Reichweite erzielen: Eine Wiederholung der Krimireihe lockte ab 20:15 Uhr im Schnitt 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Ersten, sodass der Marktanteil bei 13,4 Prozent. Auch ein weiterer "Donna Leon"-Film kam danach mit 3,02 Millionen noch auf 13,1 Prozent. Beim jungen Publikum hielt sich das Interesse jedoch in Grenzen: Dort waren zunächst 5,0 Prozent und später sogar nur noch 3,3 Prozent Marktanteil drin.

Auch den Privatsendern gelang am Abend kein zweistelliger Marktanteil. So erreichte "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" bei ProSieben mit einer Wiederholung lediglich 6,8 Prozent, während ein Best Of von "Denn sie wissen nicht, was passiert" bei RTL sogar nur 5,5 Prozent schaffte. Insgesamt lockte die "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, während Joko und Klaas nicht über 560.000 hinauskamen. In Sat.1 lief es mit Blick auf die Zielgruppe sogar noch schlechter: Dort blieb der Spielfilm "Pacific Rim" bei nur 4,4 Prozent hängen.

Mit 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war "Pacific Rim" übrigens sogar schon die meistgesehene Sat.1-Sendung des Tages - was auch daran lag, dass die Dauer-Ausstrahlung des Serien-Klassikers "Unsere kleine Farm" die Reichweiten tagsüber allenfalls auf 470.000 Personen trieb. Lag der Marktanteil in der Zielgruppe in den frühen Morgenstunden noch bei 8,5 Prozent, so ging er im Laufe des Tages zeitweise auf 2,1 Prozent zurück. Mit durchschnittlich nur 4,2 Prozent fiel der Tagesmarktanteil von Sat.1 entsprechend überschaubar aus.

RTL machte seine Sache unterdessen am Vormittag mit "King of Queens" besser und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen durchweg zweistellige Marktanteile - in der Spitze bis zu 14,7 Prozent. Auch "RTL aktuell" sorgte am Vorabend noch einmal für einen Impuls und verzeichnete immerhin 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - keine andere Sendung eines Privatsendern verzeichnete am Samstag eine höhe Reichweite als die Nachrichten von RTL.

