am 14.12.2022 - 11:17 Uhr

Schon kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit war mit der 2:0-Führung eigentlich alles klar - allzu viel Spannung bot das WM-Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien daher nicht. Und das lässt sich auch an der Fankurve ablesen, die AdScanner anhand der Vodafone-Haushalte errechnet hat. Demnach war der Quoten-Peak noch während der ersten Hälfte erreicht.

Nach einem massiven Anstieg der Reichweite innerhalb der ersten 15 Minuten zog die Quoten-Kurve zunächst noch leicht an. Doch spätestens nach dem zweiten Treffer der Argentinier ging es nicht mehr weiter nach oben. Die Folge: Nach der Halbzeitpause kehrten nicht alle Fans zur ARD-Übertragung zurück. Zwischenzeitlich ging die Kurve sogar noch ein ganzes Stück nach unten. Auch der Einschaltimpuls gegen 21:45 Uhr versandete schon nach kurzer Zeit wieder.

© AdScanner

Ungeachtet aller Boykott-Diskussionen erreicht die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ein Millionenpublikum - auch wenn es offenbar spürbar weniger Fans sind als bei den vergangenen Turnieren. Interessant ist allerdings nicht nur die Frage, wie viele Menschen die einzelnen Spiele gesehen haben, sondern auch, wie sich die Zuschauerzahlen im Laufe der Übertragungen entwickelten. Basierend auf der sekundengenauen Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten zeigen die AdScanner-Kurven, wann die Fans einschalteten - aber auch, wann sie abschalteten. Die Daten, die die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten widerspiegeln, geben also nicht zuletzt Aufschluss darüber, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ungewöhnlichen Spielverläufen reagierten.