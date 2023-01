Mit "Feuer, Wasser, Erde, Luft" hat Vox am Dienstagabend eine neue Reportagereihe über Einsatzkräfte und Retter gestartet – zunächst aber nur solide Quoten eingefahren. Die ab 20:15 Uhr gelaufene Auftaktfolge sicherte sich im Schnitt 5,6 Prozent bei den klassisch Umworbenen, 0,73 Millionen sahen insgesamt zu. Somit landete der Neustart aber hinter frischen Geschichten aus den Benz-Baracken. RTLzwei kam nämlich mit "Hartz und herzlich" auf im Schnitt 8,4 Prozent Marktanteil und somit ein richtig gutes Ergebnis. 1,10 Millionen Personen sahen die gut einstündige Folge. Ab 21:20 Uhr legte RTLzwei dann weitere Bilder aus Krefeld – mit 6,4 Prozent bei den Jungen blieb auch diese Ausstrahlung überdurchschnittlich gefragt.

Vox indes musste am späteren Abend kleinere Brötchen backen. "Hot oder Schrott" kam mit einem Doppelpack nach 22:10 Uhr nicht über 3,5 und 4,2 Prozent hinaus. Passabel schlug sich der Kabel-Eins-Primetime-Film "Eddie the Eagle" mit 4,7 Prozent Marktanteil. 0,73 Millionen schauten insgesamt zu – in Sachen Reichweite lag Kabel Eins zur besten Sendezeit also gleichauf mit Vox.



One indes zeigte ein Weihnachtsspecial der britischen Kult-Serie "Doctor Who", sendete aber eher für die Nische, wie die Reichweite zeigte: 180.000 Personen schalteten im Schnitt ein, somit kam der Spartensender auf 0,6 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den Jüngeren führte die Ausstrahlung zu netten 1,1 Prozent. Drei "Beforeigners"-Episoden im Anschluss sicherten sich zwischen 50.000 und 110.000 Zusehenden.

Gut unterwegs um 20:15 Uhr war DMAX mit seinen "Steel Buddies", die dreieinhalb Prozent bei den Umworbenen generierten, Nitro kam mit dem Film "Vier Fäuste gegen Rio" sogar auf vergleichsweise starke 4,1 Prozent (jeweils bezogen auf die Zielgruppe). 0,77 Millionen Menschen ab drei schalteten ein – somit rangierte der Männersender vor Vox und Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV