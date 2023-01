In Dresden wurde am Sonntagabend im Ersten ermittelt. Der zweite "Tatort" dieses Jahres war zugleich auch der bisher erfolgreichste. 9,41 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu, also etwa 700.000 mehr als am Abend des Neujahrstages. Insgesamt kam der 90-Minüter mit dem Episodentitel "Totes Herz" auf 29,7 Prozent Marktanteil. Quoten um die 30 Prozent bei allen, die erreichte der "Tatort" schon vergangenen Herbst in Regelmäßigkeit. Bei den Jüngeren erreichte der Krimi am zweiten Sonntag des Jahres ebenfalls die klare Marktführung: 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für tolle 26 Prozent.

Die Quotenfreude war im Ersten allerdings von nicht allzu langer Dauer. Während der Ausstrahlung von "Brokenwood – Mord in Neuseeland", die um 21:45 Uhr begann, ging die gemessene Reichweite sehr deutlich zurück. Nur noch rund 2,65 Millionen Personen interessierten sich für die Produktion, die Gesamtquote krachte auf zwölf Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb nur ein Bruchteil des Publikums übrig. 0,28 Millionen dieser Altersklasse schauten ab 21:45 Uhr zu, das ergab 5,6 Prozent Marktanteil.



Vor Das Erste hatte sich am späteren Abend das ZDF geschoben, wo ab 22:15 Uhr ein neuer Fall von "Inspector Barnaby" für 2,76 Millionen Zusehende und genau 15 Prozent Marktanteil sorgte. 6,2 Prozent wurden bei den Jüngeren gemessen. Stark unterwegs war das ZDF auch schon zu Primetime-Beginn, denn die "Herzkino"-Reihe "Frühling" interessierte diesmal im Schnitt 5,56 Millionen Leute ab drei Jahren.

Die Episode "Eine Handvoll Zeit" brachte es auf gute 17,5 Prozent Marktanteil. Heißt auch: Fast jeder Zweite, der am Sonntagabend zwischen 20:15 und 21:45 Uhr lineares Fernsehen sah, wählte Das Erste oder das ZDF. "Frühling" punktete übrigens auch bei den Jüngeren, wo man mit 9,4 Prozent den Senderschnitt klar überbot. Erfolgreich für das ZDF war ab 19:30 Uhr auch schon "Terra X" mit 4,74 Millionen Zusehenden und 17 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV