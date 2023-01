Die ZDF-Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder" hat den dritten Tag in Folge den Quoten-Sieg in der Primetime eingefahren. Allerdings musste die Produktion erneut kräftige Verluste hinnehmen - unklar ist bislang jedoch noch, ob sich der lineare Rückgang in gestiegenen Nutzungszahlen in der Mediathek niedergeschlagen hat. Insgesamt zählte die Serie im ZDF jedenfalls durchschnittlich 4,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren über 300.000 weniger als noch am Dienstag und sogar über 700.000 weniger als beim Serienstart am Montag.

Der Marktanteil fiel mit 16,6 Prozent freilich trotzdem erneut sehr gut aus, während es bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin noch für 7,2 Prozent reichte. Stärker als an den beiden vorherigen Abenden war indes Das Erste, das jedoch erneut nicht am ZDF vorbeikam: Mit 3,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte der Spielfilm "Kein einfacher Mord" gute 13,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Sehr schwach schnitt dagegen im weiteren Verlauf des Abends die Doku "Money Maker" ab, die mit 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten nicht über einen Marktanteil von 7,6 Prozent hinauskam und auch beim jungen Publikum mit 5,2 Prozent kein sonderlich großer Erfolg war. Auch die "Tagesthemen" und "Maischberger" erzielten im weiteren Verlauf des Abends keine zweistelligen Gesamt-Marktanteile mehr. Im ZDF erreichte dagegen das "heute-journal" noch 4,25 Millionen Menschen sowie 18,3 Prozent Marktanteil und auch mit "Auslandsjournal", "ZDFzoom" und "Markus Lanz" war der Sender danach noch gefragt.

Dazu kommt, dass "Bares für Rares", "Die Rosenheim-Cops" und SOKO Wismar" tagsüber für Marktanteile von über 20 Prozent beim Gesamtpublikum sorgten. Einzig die Krimiserie "Blutige Anfänger" blieb im Vorabendprogramm mit 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,6 Prozent Marktanteil blass - die Serie lag sogar hinter "Watzmann ermittelt", das im Ersten ab 18:50 Uhr von 3,08 Millionen Menschen gesehen wurde. "Wer weiß denn sowas?" überzeugte im Vorfeld sogar mit 3,38 Millionen und 17,9 Prozent Marktanteil und war darüber hinaus auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent richtig stark.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV