Die Bilanz nach zwei Wochen der neuen Vox-Produktion "Genial gedacht?!" fällt nicht allzu ruhmreich aus. Für die neue Sendung kam an diesem Sonntagvorabend erschwerend hinzu, dass sie sich einem erfolgreichen Handball-Spiel im Ersten stellen musste – und Federn ließ. Im Vergleich zur Vorwoche gingen die Reichweiten um etwa 200.000 zurück, noch 0,71 Millionen Menschen ab drei Jahren waren ab 19:10 Uhr dabei. Die Quote verschlechterte sich auf 3,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 3,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Dass Handball zudem nicht die Haupt-Entschuldigung für die ziemlich dünnen Werte dienen kann, zeigten die davor gelaufenen "Autodoktoren", die sich trotz der Sportkonkurrenz auf 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schwangen (6,5% 14-59).

In der Primetime generierte Vox mit "Hot oder Schrott" dann 4,7 Prozent und somit ebenfalls nicht allzu ruhmreiche Werte. "Willkommen bei den Reimanns" war – allerdings nur bis 22:15 Uhr und nicht bis halb zwölf gezeigt - stärker. Die Reimanns traten so also auch nicht gegen den RTL-Dschungel an und landeten bei stabilen 4,9 Prozent. RTLzwei tat sich am Sonntagabend schwer: Nur 3,5 und 2,9 Prozent holten die Filme "Everest" und "Frozen Ground". Mit einem deutschen Film räumte indes Sat.1 gut ab. Die zweite "Fack ju Göhte"-Teil legte sich sogar vor Dr. Bobs RTL-Roadtrip, sicherte sich schöne 10,2 Prozent bei den Werberelevanten. Gesamt sahen 1,28 Millionen Personen zu.



Eine hübsche Reichweite generierte auch Tele 5 ab 20:15 Uhr. "Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer" kam im Schnitt auf 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und somit auf gute 2,1 Prozent Marktanteil in beiden Gruppen. Ein zweiter Teil, der um kurz nach 22 Uhr anlief, erreichte dann noch 370.000 Zuschauende. Hier blieb die Gesamtquote mit zwei Prozent stabil, bei den Jüngeren sank das Interesse: Gemessen wurden noch 1,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV