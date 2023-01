Dass RTLzwei in den vergangenen Monaten im Schnitt nicht mal mehr 4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte, lässt sich zu einem großen Teil mit den Problemen im Vorabendprogramm erklären, wo sich die Soaps, die lange Jahre die Stütze des Programms darstellten, im vergangenen Jahr zunehmend schwer taten. Zumindest am vergangenen Montag war die Welt nun aber plötzlich wieder in Ordnung.

So erzielte "Köln 50667" mit 6,0 Prozent den höchsten Zielgruppen-Marktanteil seit Mai vergangenen Jahres. Zum Vergleich: Im Schnitt erreichte "Köln 50667" im vergangenen Jahr nur noch 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, seit August lag der durchschnittliche Marktanteil sogar unter der 3-Prozent-Marke. Am Montag sahen im Schnitt 310.000 Personen zu. Im Anschluss lief es auch für "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen besser als zuletzt gewohnt. Hier belief sich die Gesamt-Reichweite auf 0,44 Millionen.

Und schon am späten Nachmittag sah es besser aus als man das in den vergangenen Monaten gewohnt war. Die "Südklinik am Ring" erzielte ab 16:05 Uhr zunächst 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich eine Stunde später noch auf 5,3 Prozent - ein neuer Bestwert, seit RTLzwei das ehemalige Sat.1-Format unter geringfügig anderem Namen neu aufgelegt hat.

Apropos: Sat.1 fuhr am Montag auch mit der "Klinik am Südring" gut. Um 15 Uhr erzielte die Sendung starke 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Britt" halbierte den Marktanteil im Anschluss dann allerdings auf 4,8 Prozent. "Lenßen übernimmt" schwankte am Vorabend zwischen schwachen 4,9 und ordentlichen 7,0 Prozent Marktanteil, ehe "Mein Mann kann" um 19 Uhr mit 3,3 Prozent in der Zielgruppe für Sat.1 den Tiefpunkt des Tages markierte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV