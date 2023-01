Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der diesjährigen Weltmeisterschaft nicht im Halbfinale. Sie hat am Mittwochabend gegen Frankreich verloren. Die vom Zweiten übertragene Partie, die um 20:30 Uhr begann, stieß dabei auf großes Interesse. Im Schnitt schauten 7,49 Millionen Personen ab drei Jahren zu. 2,23 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Somit generierte das Zweite wunderbare 26,5 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den Jüngeren stieg der Marktanteil gar auf 31,4 Prozent. Das Interesse an den Spielen des DHB-Teams war in den vergangenen Tagen kontinuierlich gewachsen. 6,1 Millionen sahen am Samstagabend etwa die Partie gegen die Niederlande, am Montag schauten dann um die sieben Millionen den Auftritt gegen Norwegen.

Nach 19:30 Uhr kamen zwei aktuelle ZDF-Formate indes auf je 12,2 Prozent und 3,07 und 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu sehen war ein Olaf-Scholz-Interview und ein "ZDF Spezial" rund um die Panzerlieferungen an die Ukraine. Für diese aktuelle Berichterstattung hatte das ZDF seine neue Hotelserie "Hotel Mondial" um eine Woche verschoben.

