Über elfeinhalb Millionen Menschen haben am Mittwochabend im Schnitt zur besten Sendezeit die beiden reichweitenstärksten und öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und das ZDF gesehen. Dabei ging der Tagessieg an das Zweite, das mit einem "Marie Brand"-Krimi im Gesamtmarkt gefragter war als Das Erste mit der Übertragung eines klaren Bayern-Sieges gegen Mainz im DFB-Pokal. Der Reihe nach: Der Krimi bescherte dem Zweiten im Schnitt 6,86 Millionen zusehende Personen. Somit verfolgte fast jeder Vierte, nämlich 24,7 Prozent, der zu der Zeit Fernsehenden, den 90-Minüter. 7,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Damit lag das ZDF ab 20:15 Uhr bei Allen klar vor dem Ersten. Dort gab es ein DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern München in Mainz zu sehen. Den klaren Sieg der Nagelsmann-Elf wollten sich im Schnitt 4,71 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Das hatte gute 18,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die "Sportschau" auf starke 21,8 Prozent Marktanteil – hier gab es kein Vorbeikommen an der Live-Übertragung.



Gut gestartet ist indes die neue ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial", insbesondere, wenn man Vergleiche mit der zuvor mittwochs um 19:25 Uhr gelaufenen Polizeiserie "Blutige Anfänger" zieht. Die Hotelserie sicherte sich, anders als oftmals der Krimi, über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 3,21 Millionen führten zu 12,7 Prozent Marktanteil insgesamt. Deutlich ausbaufähig fiel das Ergebnis indes bei den 14- bis 49-Jährigen aus. Hier sicherte sich die Debütfolge nur drei Prozent – mehr als rund 150.000 Menschen interessierten sich nicht für die Geschichten rund um ein Vier-Sterne-Hotel in Schwerin.



Stark schnitt zuvor in der 18-Uhr-Stunde auch die "SOKO Wismar" ab, die im Reichweiten-Tagesranking bis auf Platz vier kam. 4,27 Millionen Menschen sahen einen neuen Fall und bescherten dem ZDF somit fantastische 22,1 Prozent Marktanteil. 240.000 Krimifans waren zwischen 14 und 49 Jahre alt; hier sicherte sich der knapp einstündige Krimi 7,2 Prozent.

Beeindruckend unterwegs war am Vorabend auch Das Erste mit seinem Mix aus "Wer weiß denn sowas?" und "Watzmann ermittelt". Damit wurden 17 und 13,7 Prozent Marktanteil bei 3,21 und 3,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ermittelt. 9,9 Marktanteil holte das Ratespiel bei den Jüngeren, der nachfolgende Krimi fiel dann auf 5,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV