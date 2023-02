Es ist keine Überraschung, dass auch an diesem Samstag wieder Tipico und Krombacher weit oben in den Bruttowerbereichweiten-Rankings von AdScanner auftauchen - schließlich sind beide Unternehmen sowohl bei der "Sportschau" im Ersten wie auch bei Sky als Sponsoren stark engagiert. Blickt man noch etwas genauer auf die Werbeblöcke im Umfeld der "Sportschau", dann zeigt sich aber, dass vor allem auch Flensburger Pilsener stark beworben wird, in geringerem Umfang wirbt zudem auch Bitburger dort.

Ansonsten ist ein deutliches Übergewicht von Werbung für Finanz- oder Versicherungsprodukte erkennbar. So finden sich in den Werbeblöcken im "Sportschau"-Umfeld Spots für die R+V Versicherung, die Targobank, die Sparkasse, die Ökoworld-Fonds sowie auch für Ophirum, das für die Anlage in Gold trommelt. Das eher männliche Publikum, das die "Sportschau" erreicht, scheint für Unternehmen aus der Finanzbranche also offenbar besonders interessant.

© AdScanner

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.