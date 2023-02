Nach mehrjähriger Pause ermittelt das Team von "CSI: Vegas" nun auch wieder im deutschen Free-TV, doch zumindest die Rückkehr hat noch nicht an frühere Spitzen-Quoten anknüpfen können. Immerhin solide fielen die Quoten der beiden Auftakt-Folgen aus, die Vox am Mittwochabend zur besten Sendezeit ausstrahlte: 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge, die zweite steigerte sich direkt im Anschluss auf 1,12 Millionen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen brachten es beide "CSI"-Episoden unterdessen auf jeweils 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile von 6,1 und 6,4 Prozent nach sich zogen. Auf ähnlicher Flughöhe war auch Kabel Eins unterwegs, wo der Blockbuster "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" überzeugende 6,2 Prozent erzielte. "Bones - Die Knochenjägerin" kam im weiteren Verlauf des Abends bei Vox zunächst nicht über 5,1 Prozent hinaus, steigerte sich nach 23 Uhr aber noch auf 8,7 Prozent.

Die wahren Quoten-Hits des Senders waren aber schon am Nachmittag zu finden: Dort machte "Shopping Queen" den Sender mit 12,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zum Marktführer um 15:00 Uhr - besser lief es für das Format zuletzt Ende September. "Guidos Shopping Queen" performte danach mit 11,1 Prozent ebenfalls besser als gewöhnlich. Insgesamt erreichte das Format - ebenso wie "Shopping Queen" - durchschnittlich 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch "Zwischen Tüll und Tränen" und "Das perfekte Dinner" waren mit Marktanteilen von 9,5 und 8,5 Porzent bei den 14- bis 49-Jährigen noch erfolgreich. Einzig "First Dates" tat sich am Mittwoch mit 6,3 Prozent Marktanteil etwas schwerer.

Mit ungleich größeren Problemen kämpfte am Nachmittag hingegen RTLzwei, wo die "Südklinik am Ring" ebenso versagte wie die neue "Holiday Crew": Beide Formate blieben mit Werten von 1,4 und 1,2 Prozent in der Zielgruppe weit unter dem Senderschnitt hängen. "Köln 50667" erwischte mit 4,0 Prozent danach aber einen der besseren Tage, ehe sich "Berlin - Tag & Nacht" gar auf richtig gute 6,1 Prozent steigerte und insgesamt 460.000 Personen vor den Fernseher lockte. Solide lief es indes für "Die Wollnys", die mit zwei Folgen in der Primetime auf 4,1 und 4,7 Prozent kamen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV