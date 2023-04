Gegen das übermächtige "Let's Dance" kommt Sat.1 mit "The Voice Kids" auch in diesem Jahr erwartungsgemäß nicht ein, die Castingshow führte am Freitagabend aber das Verfolgerfeld an. Und auch wenn der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 9,3 Prozent das bisherige Staffel-Tief markierte, lag dieser Wert weit über dem Sat.1-Senderschnitt. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung.

Sat.1 ließ am Abend somit beispielsweise ProSieben hinter sich, das mit dem Film "Rogue One: A Star Wars Story" nicht über 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kam, Vox erreichte mit "Goodbye Deutschland: Liebe bis ans Ende der Welt" 6,3 Prozent, RTLzwei kam mit dem Film "Daylight" nicht über 3,7 Prozent Marktanteil hinaus.

Deutlich problematischer ist bei Sat.1 da der Blick in den Vorabend, wo die Neuauflage der "Perfekten Minute" weiterhin kein Bein auf den Boden bekommt. Am Freitag fiel die Gesamt-Reichweite auf im Schnitt nur noch 300.000, damit waren weniger als halb so viele dabei wie bei der ersten Sendung vor knapp drei Wochen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 1,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 1,1 Prozent gezeigt. Sat.1 spielt am Vorabend damit inzwischen kaum noch eine Rolle.

Dabei ist es weiterhin wenig hilfreich, dass die Misere mit "Volles Haus" schon am Nachmittag beginnt. Am Freitag lag der Marktanteil der Sendung zwischen 16 und 19 Uhr im Schnitt bei 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die durchschnittliche Gesamt-Reichweite belief sich auf 0,23 Millionen. Blickt man auf die bisherigen Wochen-Schnitte, dann war die zurückliegende Woche tatsächlich die aus Marktanteils-Sicht bislang erfolgreichste - allerdings mit im Schnitt trotzdem nur 3,2 Prozent, vor allem getrieben von einer etwas stärkeren Sendung am Mittwoch. Ob sich daraus ein positiver Trend ableiten lässt, ist zumindest fraglich.

