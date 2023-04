Gleich drei große Unterhaltungsshows liefen auf den großen bundesweiten Sendern am Samstagabend – dabei erzielte erwartungsgemäß die anlässlich des 60. ZDF-Geburtstags ausgestrahlte "Show der Shows" die höchste Reichweite. Im Schnitt kam die rund zweieinhalb Stunden lange Produktion zur besten Sendezeit auf 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Somit wurden 14,7 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren generiert. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete das ZDF-Format indes nicht vorn. Hier reichte es zu 12,1 Prozent, ProSieben war mit einer weiteren Folge von "The Masked Singer" gefragter.

Dort startete am Samstagabend um 20:15 Uhr die nunmehr schon achte Runde der Maskenshow – und sie begann mit dem niedrigsten Zielgruppen-Marktanteil, die eine Staffelauftaktfolge in Deutschland bis dato erzielte. Wohl auch wegen der enormen Showkonkurrenz kam die von Matthias Opdenhövel moderierte Produktion diesmal auf "lediglich" 17,9 Marktanteil. Für ProSieben sind das natürlich weiterhin enorm überdurchschnittliche Werte, ein Erfolg war "TMS" somit allemal. Die beiden vorherigen Staffeln starteten mit jeweils rund 21 Prozent Marktanteil. Staffel vier erreichte einst sogar annähernd 27 Prozent. Bis zu dieser Staffel startete jede Runde der Maskenshow mit über 20 Prozent. Zur besseren Vergleichbarkeit werden an dieser Stelle ebenfalls die damals vorläufigen Quotendaten genannt. Der Auftakt zur achten Runde kam diesmal nun im Schnitt auf 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.



Mit einer Überraschung startete indes bei RTL die Liveshowphase der diesjährigen und nun nicht mehr finalen "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel. Weil man in Köln mit der Nachfrage nach dem Castingformat offenkundig zufrieden ist, geht es 2024 nun doch weiter. Die Quoten der Liveproduktion am Samstag waren nun nicht allzu rosig. Im Schnitt kam die Sendung auf 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. Bei den klassisch Umworbenen erreichte "DSDS" 10,2 Prozent Marktanteil. Somit lief es immerhin besser als im Jahr zuvor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV