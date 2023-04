In Konkurrenz zu "Wer stiehlt mir die Show?" musste "Kitchen Impossible" in den vergangenen Wochen zwar Federn lassen, war aber trotzdem wieder ein voller Erfolg für Vox. Ohne Konkurrenz durch Joko Winterscheidt konnte das Format mit dem Staffel-Finale nun zudem noch einmal leicht zulegen - auf den zweitbesten Marktanteil der laufenden Staffel. Durchschnittlich 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten am Sonntagabend für sehr gute 11,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,33 Millionen Menschen ein.

Auch mit "Prominent!" war Vox im weiteren Verlauf des Abends noch erfolgreich: 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben zu später Stunde dran, in der Zielgruppe fiel der Marktanteil des Magazins mit 12,1 Prozent so hoch aus wie seit mehreren Wochen nicht mehr. Und auch in der Nacht blieben die Marktanteile von Vox zweistellig: In der Spitze erreichte der Privatsender mit seinen obligatorischen "Medical Detectives"-Folgen Werte von bis zu 21,0 Prozent. Am Vorabend mussten sich "Die Urlauber" hingegen mit mäßigen 5,9 Prozent begnügen, ehe "Ab ins Beet!" noch gute 7,3 Prozent erzielte.

Beim Konkurrenten Kabel Eins drehte unterdessen "Mein Lokal, Dein Lokal" im Vorabendprogramm überraschend auf: Bis zu 6,8 Prozent Marktanteil erzielte der Sender mit den Wiederholungen seines Koch-Wettbewerbs - umso bitterer, dass die "Trucker Babes" diesen Rückenwind nur bedingt für sich nutzen konnten. Allerdings sah es auch für die Dokusoap besser aus als zuletzt: Ohne "Wer stiehlt mir die Show?" im Gegenprogramm steigerten sich die "Trucker Babes" auf 4,3 Prozent Marktanteil und damit auf den besten Wert seit mehreren Wochen. "Abenteuer Leben am Sonntag" überzeugte später noch mit 5,5 Prozent.

Nichts zu holen gab's um 20:15 Uhr dagegen für RTLzwei, wo sich der Spielfilm-Klassiker "Notting Hill" mit 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch hinter Nitro einsortierte. Der Männersender erreichte mit seinen "CSI"-Wiederholungen sogar bis zu 800.000 Menschen. Die Marktanteile bewegten sich bei den 14- bis 49-Jährigen den gesamten Abend über zwischen 3,1 und 4,8 Prozent. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil von Nitro übrigens bei 2,5 Prozent. DMAX und Comedy Central waren mit Werten von 2,3 und 2,1 Prozent am Sonntag aber ebenfalls richtig stark.

