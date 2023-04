Bekommt RTLzwei bei seinen einst so erfolgreichen Soaps aus Köln und Berlin noch einmal die Kurve? Es ist eine spannende Frage, an der viel hängt für den Sender. Am Montag sendeten die beiden Formate immerhin mal wieder ein kleines Lebenszeichen, nachdem die Quoten lange auf einem enttäuschenden Niveau lagen. "Köln 50667" verzeichnete 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit war die Soap zwar noch kein Erfolg für RTLzwei, sie erreichte aber immerhin den höchsten Marktanteil seit rund einem Monat.

Noch besser lief es im Anschluss für "Berlin - Tag & Nacht", hier stieg die Reichweite auf 410.000, damit lag man recht deutlich über der bisherigen Durchschnittsreichweite in diesem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 6,2 Prozent, das ist ein Rekord in 2023. Bislang holt die Soap im Schnitt nur etwas mehr als 4 Prozent. Ob es sich bei den Quoten um ein einmaliges Strohfeuer handelt oder ob nun tatsächlich ein Aufwärtsschwung einsetzt, bleibt freilich abzuwarten.

Auf einen solchen Aufwärtsschwung wartet auch Sat.1, dort lief es für "Volles Haus" zum Wochenstart aber überhaupt nicht rund. Mit nur 1,4 Prozent Marktanteil markierte die Show sogar ein neues Allzeit-Tief, aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen sahen sich im Schnitt nur 30.000 Menschen die Show an. Die Gesamtreichweite lag bei 280.000. "Die perfekte Minute" versagte später mit 450.000 Zuschauenden sowie 2,3 Prozent.

In der Primetime musste Sat.1 dann den nächsten Nackenschlag hinnehmen: "111 perfekte Peinlichkeiten" erreichte nur 5,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Damit landete man noch hinter RTLzwei, wo die "Geissens" das hohe Niveau der vergangenen Woche zwar nicht halten konnten, zwei Folgen der Dokusoap lagen aber dennoch bei guten 6,2 und 6,6 Prozent. Sat.1 kam so am Montag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,8 Prozent, RTLzwei kann mit seinen 5,1 Prozent dagegen zufrieden sein.

Erfolgreichster Spartensender in der klassischen Zielgruppe war am Montag RTLup, das bei den 14- bis 49-Jährigen überaus gute 3,4 Prozent Marktanteil verzeichnete. Und auch insgesamt war der Sender mit 3,2 Prozent erfolgreich unterwegs. Vormittags lagen beim Sender "Die Trovatos" bei rund 10 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch "Das Familiengericht" und der "Blaulicht-Report" lagen danach weit über dem Senderschnitt. Alle Sendungen holten auch insgesamt starke Werte. Abends startete "Hinter Gittern" dann zwar verhalten, konnte sich nach und nach aber steigern, sodass nach Mitternacht teilweise 9,7 Prozent beim jungen Publikum gemessen wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV