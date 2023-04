Kabel Eins scheint von der anhaltenden Sat.1-Schwäche am Nachmittag und Vorabend offenbar zu profitieren. Allen voran der Restaurant-Wettstreit "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" erfreut sich derzeit über steigende Quoten: Auf durchschnittlich knapp sieben Prozent Marktanteil kam das Format im März in der Zielgruppe - das war über ein Prozentpunkt mehr als noch im Februar und bedeutete zugleich den stärksten Monatsschnitt seit fast vier Jahren.

Und auch am Mittwoch lief es für "Mein Lokal, Dein Lokal" wieder sehr gut: Diesmal erreichte die Dokusoap auf dem Sendeplatz um 17:55 Uhr im Schnitt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lag sogar "First Dates" nicht allzu weit entfernt: Die Vox-Show brachte es parallel zu "Mein Lokal, Dein Lokal" auf einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Doch während "Das perfekte Dinner" danach mit 10,1 Prozent aufdrehte, fiel "Achtung Kontrolle" bei Kabel Eins auf ernüchternde 3,5 Prozent zurück.

Dafür funktionierte "Abenteuer Leben täglich" zwei Stunden zuvor umso besser: Das Magazin überzeugte mit durchschnittlich 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe. Zuvor sorgten schon US-Serien bei Kabel Eins über Stunden hinweg für starke Quoten - zur Mittagszeit verbuchten zwei Folgen von "Navy CIS: New Orleans" sogar jeweils 12,3 Prozent. Und auch in der Primetime punktete Kabel Eins am Mittwoch: 850.000 Personen entschieden sich für den Klassiker "Forrest Gump" und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr gute 6,6 Prozent.

Vox benötigte dagegen etwas Zeit, um zur besten Sendezeit Fahrt aufzunehmen: Dort startete "Bones - Die Knochenjägerin" mit 4,5 Prozent Marktanteil einmal mehr sehr verhalten in den Abend, steigerte sich nach 23 Uhr aber noch auf 9,2 Prozent.

