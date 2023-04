Der Primetime-Verlauf: Pilawa profitiert von Kerner

Trotz Wiederholung ist es dem ARD-Film "Das Millionen Rennen" am Mittwochabend gut gelungen, sein Publikum zu halten. Nachdem in der ersten Viertelstunde einige Zuschauerinnen und Zuschauer abhandenkamen, blieb die Reichweite recht stabil. Im Aufwind waren im Laufe des Abends gleich zwei Quizshows: Sowohl "Da kommst du nie drauf!" im ZDF als auch "Das 1% Quiz" in Sat.1 konnten sich im Laufe des Abends steigern.

Auffällig: Die Sat.1-Show mit Jörg Pilawa profitierte besonders vom früheren Ende der ZDF-Sendung um 21:45 Uh - von hier an zeigte die Reichweite des "1% Quiz" noch einmal deutlich nach oben. Womöglich wäre der Privatsender also gut beraten, seine Quiz-Formate an Abenden zu senden, an denen keinerlei Rateshow-Konkurrenz zu erwarten ist.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Kräftiger Einbruch nach "heute"

Die ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" ist kein sonderlich großer Erfolg - und das zeigt nicht zuletzt der Kurvenverlauf. Nach den "heute"-Nachrichten bricht die Reichweite des Mainzer Senders regelrecht ein. Dazu kommt, dass nach der kurzen Werbeunterbrechung einige Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr zurückkehrten. Deutlich ist der Cut aber auch im ARD-Vorabendprogramm, wo nach "Wer weiß denn sowas?" viele Ratefüchse keine Lust auf die "Rentnercops" hatten.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Seven.One Media hat die Lücke zur Ad Alliance am Mittwoch etwas schließen können und sich auf 32 Prozent gesteigert. WarnerBros. Discovery verfehlte den Sprung aufs Treppchen nur knapp und kam, wie schon am Vortag, auf einen Daily Reach von 14 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Niedrige Reichweiten am Mittwoch

Vergleichsweise geringe Reichweiten genügten am Mittwoch für einen Sprung in die Werbe-Charts von AdScanner. Schon ab dem siebten Platz lagen die ermittelten XRP-Werte bei weniger als 30. Auch die Spots für die massiv beworbene "Kreislaufflasche" performten diesmal nicht so stark, dominierten mit einer Reichweite von 80,72 XRP aber nach wie vor mühelos das Ranking. Die Schwarz-Gruppe landete mit ihren Spots für Lidl zudem noch einmal auf dem vierten Platz - und siegte im Duell mit Aldi, das auf Rang sechs kam.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.