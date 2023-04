Aus dem Hause Dreamtool kommt eine neue ZDF-"Herzkino"-Reihe, die sich an den beiden zurückliegenden Sonntagen äußerst erfolgreich eingefügt hat: Das Medical-Drama "Dr. Nice", das auch deshalb besonders ist, weil eine männliche Figur im Fokus steht. Dem Publikum hat es offenbar gefallen, beide Folgen sicherten sich starke Werte – die nun am Sonntag zur besten Ausstrahlungszeit gelaufene zweite Ausgabe legte gar minimal zu. Die Gesamt-Reichweite stieg im Schnitt um 0,1 Millionen auf nun 5,38 Millionen Zusehende. Bei den 14- bis 49-Jährigen wuchs die ermittelte Reichweite auf 0,51 Millionen. Mit 18 Prozent insgesamt sowie 7,6 Prozent bei den Jüngeren war der 90-Minüter ein Erfolg.

Geschlagen geben musste sich die Sendung mit Patrick Kalupa nur dem "Tatort" im Ersten, der wenig überraschend auch an diesem Sonntag wieder dominierte. "Love is Pain" landete bei 8,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und verpasste die 30-Prozent-Marke beim Publikum ab drei nur äußerst knapp: Gemessen wurden letztlich 29,7 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es kein Vorbeikommen am Krimi. 1,82 Millionen Zusehende in dieser Altersklasse brachten dem 90-Minüter sehr starke 26,9 Prozent ein.



Der nachfolgende "Anne Will"-Talk fiel dann auf noch 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – die ermittelte Quote im Gesamtmarkt belief sich auf durchschnittlich 13,3 Prozent. Im ZDF schloss sich das "heute journal" an "Dr. Nice" an, das Nachrichtenmagazin kam dabei ab 21:45 Uhr auf 4,76 Millionen Zuschauende (18,8%).

Sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen generierte Das Erste am Sonntag den besten Tagesmarktanteil: 13,4 Prozent waren es beim Publikum ab drei, 9,7 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF erreichte 12,8 Prozent im Gesamtmarkt (Rang 2), landete bei den 14- bis 49-Jährigen aber nur auf sechster Position – mit 5,6 Prozent.

