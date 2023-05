Das zweite Halbfinale im DFB-Pokal hat deutlich stärkere Quoten erzielt: Durchschnittlich 5,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Mittwoch im Ersten die Live-Übertragung der torreichen Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, sodass der Marktanteil bei starken 22,9 Prozent lag. Die Partie zwischen Freiburg und Leipzig hatte am Abend zuvor im ZDF die Marke von fünf Millionen noch klar verfehlt. Nun lag der Marktanteil bei 22,9 Prozent und fiel beim jungen Publikum sogar noch höher aus: Dort trieben 1,46 Millionen 14- bis 49-Jährige die Quote auf beachtliche 25,3 Prozent.

Der Tagessieg war dem Pokalspiel im Ersten bei den Jüngeren damit also sicher - nicht jedoch beim Gesamtpublikum, wo der Krimi "Friesland - Bis aufs Blut" sogar noch ein paar mehr Menschen vor den Fernseher lockte. 5,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zogen einen sehr guten Marktanteil von 21,7 Prozent nach sich. Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Friesland" mit 6,4 Prozent jedoch erwartungsgemäß chancenlos gegen das Halbfinale.

Starke Quoten verbuchte Das Erste dann auch in der Halbzeitpause mit den "Tagesthemen", die von 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurden und beim jungen Publikum sehr gute 22,2 Prozent Marktanteil verzeichneten. Selbst das Wirtschaftsmagazin "Plusminus" profitierte später am Abend noch vom Windschatten des Fußballspiels und überzeugte mit 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der starke Abend zog in dieser Altersgruppe schließlich auch die Tagesmarktführerschaft für den öffentlich-rechtlichen Sender nach sich.

Beim Gesamtpublikum lag das ZDF jedoch mit stolzen 15,8 Prozent am Mittwoch klar in Führung. Das lag freilich auch an einer gewohnt starken Daytime, wo etwa "Bares für Rares" um 15:05 Uhr mit 20,2 Prozent Marktanteil überzeigte. "Die Rosenheim-Cops" kamen eine Stunde später mit 2,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gar auf 25,5 Prozent, ehe am Vorabend auch die "SOKO Wismar" mit herausragenden 21,2 Prozent abräumte. Durchschnittlich 2,85 Millionen Personen entschieden sich für die Krimiserie im Zweiten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV