am 12.05.2023 - 09:03 Uhr

Auch mit dem zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest hat One am Donnerstagabend tolle Quoten einfahren können. Durchschnittlich 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 21:00 Uhr ein - das waren sogar noch geringfügig mehr als beim ersten Halbfinale am Dienstag. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum bereits sehr gute 2,8 Prozent betrug, lief es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch besser: Dort trieben durchschnittlich 300.000 ESC-Fans den Marktanteil auf 5,6 Prozent, sodass selbst Sat.1 oder RTLzwei das Nachsehen hatten.

Zuvor verzeichnete schon die Doku "ESC - schön schräg!" mit 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 1,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gute Quoten. Im Anschluss an das Halbfinale verbuchte schließlich noch "extra 3" überzeugende 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil von One aus: Mit 2,2 Prozent lag der ARD-Spartensender beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit ZDFneo. Noch stärker waren DMAX mit 2,7 Prozent und Nitro mit 2,4 Prozent.

Erfolgreich war am Donnerstagabend aber auch das ARD-Hauptprogramm: Mit 4,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" den Tagessieg beim Gesamtpublikum und trieb den Marktanteil auf 18,5 Prozent. Ebenfalls erfolgreich war das ZDF, wo "Lena Lorenz" mit 4,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 16,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für beide Reihen indes bedeutet schwächer, mit Werten von 6,4 und 6,0 Prozent waren aber auch hier zumindest passable Quoten drin.

Im weiteren Verlauf des Abends mussten ARD und ZDF jedoch zeitweise RTL den Vortritt lassen, wo die Europa League noch einmal kräftig zulegte. Das führte dazu, dass "Monitor" im Ersten auf 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fiel und die "Tagesthemen" sogar nicht über 1,56 Millionen hinauskamen, die 7,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Im ZDF wiederum blieb "Maybrit Illner" diesmal einstellig: 1,74 Millionen Personen entsprachen mäßigen 9,5 Prozent. Zuletzt verbuchte der Polittalk Anfang 2020 weniger als zehn Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV