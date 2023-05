In der kommenden Woche steht zwar noch die "Profi Challenge" auf dem Plan, die reguläre Staffel von "Let’s Dance" ist aber bereits an diesem Freitag über die Bühne gegangen. Anna Ermakova setzte sich letztlich gegen die Konkurrenz durch und hat die Show gewonnen - und das vor einem großen Publikum. 4,34 Millionen Menschen sahen sich das rund vierstündige Finale bei RTL im Schnitt an, kein anderer Sender kam am Freitag auf eine noch höhere Reichweite. Schon beim Gesamtpublikum wurden damit tolle 21,2 Prozent Marktanteil gemessen.

Noch etwas besser sah es in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus, hier reichten 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu 24,1 Prozent. Sowohl die Gesamtreichweite als auch der Marktanteil beim jungen Publikum sind Bestwerte für die aktuelle "Let’s Dance"-Staffel, die RTL in den vergangenen Wochen hervorragende Quoten beschert hat. Im Schnitt waren seit Mitte Februar fast vier Millionen Menschen mit dabei, der Marktanteil lag bei rund 20 Prozent. Die Zahlen basieren auf den vorläufig gewichteten Quoten, zeitversetzt stiegen die Werte in der Regel noch deutlich an.

Das "Let’s Dance"-Finale bescherte RTL am Freitag einen Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum in Höhe von 13,6 Prozent. Damit lag man in Köln gleichauf mit dem ZDF - das passiert normalerweise nicht so oft. Bei den 14- bis 49-Jährigen war man angesichts von 15,5 Prozent unumstrittener Marktführer. Ein halbstündiges "Exclusiv Spezial" im Anschluss an das Finale erreichte übrigens auch noch mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, hier wurden 20,8 Prozent in der Zielgruppe gemessen.

Das ZDF war in beiden wichtigen Altersklassen erster RTL-Verfolger. "Ein Fall für Zwei" kam auf 4,29 Millionen Zuschauende sowie 17,6 Prozent Marktanteil, "Letzte Spur Berlin" landete bei 3,93 Millionen und 15,7 Prozent. Die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen lagen auf dem üblichen Niveau, später drehte dafür die Satire-Schiene wie gewohnt auf. Die "heute show" erreichte insgesamt 3,27 Millionen Menschen, von denen 780.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt waren, das hatte 16,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum zur Folge. Das "ZDF Magazin Royale" kam danach noch auf 12,4 Prozent und eine Gesamtreichweite von 1,51 Millionen. Das Erste musste in der Primetime derweil kleine Brötchen backen: Mit der Wiederholung von "Sprachlos in Irland" unterhielt der Sender lediglich 2,72 Millionen Menschen, damit waren insgesamt nur 11,0 Prozent Marktanteil drin.

