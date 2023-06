am 14.06.2023 - 11:58 Uhr

Der Primetime-Verlauf: "Terra X"-Tal

Dass "Terra X History" beim Publikum nicht sonderlich gut ankam, belegen auch die Aufzeichnungen von AdScanner. Die ZDF-Kurve sackte um 20:15 Uhr fast schon dramatisch ab. Und so begann erst gegen 21:45 Uhr wieder zu steigen, als dann das "heute journal" auf Sendung ging. Während der 90 Minuten von "Terra X History" blieb das Interesse stabil, nach 21 Uhr stieg es sogar leicht an. Nach dem "heute journal" übrigens ging es mit den Reichweiten wieder schnell bergab. "37 Grad" und "Leschs Kosmus" verloren Publikum.

Der Vorabend-Verlauf: "GZSZ" legt stark zu

Eine neue Folge der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat am Vorabend gut Publikum eingesammelt. Die Serie wird seit Jahren bekanntlich von zwei Werbeblöcken unterbrochen. Sie sammelte aber schon vor dem ersten Werbebreak zu, steigerte sich nach diesem und verbuchte speziell vor dem Cliffhanger am Ende stark steigende Ergebnisse. Bei ProSieben fiel die steigende Kurve während "Galileo" auf.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Fußball hilft dem ZDF

Es war schon in den vergangenen Tagen ein enges Rennen um Platz drei im Daily Reach der Vermarkter. Die beiden vorderen Positionen gehören immer klar AdAlliance und Seven.One Media. Am Dienstag nun belegte das ZDF Werbefernsehen mit 14 Prozent den dritten Rang und positionierte sich damit knapp vor WBD, das auf Platz vier kam.

Werbe-Ranking: Bion3 Energy setzt auf große Sender

Während McDonalds die Spitzenposition im XRP-Ranking mit über 105 Punkten und somit einer entsprechend großen Reichweite für sich verbuchte, tummelten sich unter den Top10 auch wieder zwei Lebensmittelhändler. Lidl (Rang 4) und Edeka (Rang acht). Interessant: Lidl war mit 60 Punkten erfolgreicher, aber mit 79 Spots seltener in den Werbeinseln vertreten. Edeka (53 Punkte) setzte 122 Spots ein. Auf Rang 15 landete indes Merck für sein Produkt Bion3 Energy. Hier genügten 41 Ausstrahlungen für etwas mehr als 43 XRP. Fast jeder zweite Spot für das Produkt lief am Dienstag in Sat.1.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.