am 05.08.2023 - 08:45 Uhr

Mit einem Doppelpack verabschiedet hat sich die ZDF-Comedy "Wir sind die Meiers": Gute Quoten waren für das Format auch zum großen Finale aber nicht drin. Nach 0,91 und 0,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Freitag und damit verbundenen 5,1 und nur 3,9 Prozent Marktanteil steht fest: Die Staffel war kein Erfolg. Sie erreichte bei allen im Schnitt nur um die sechseinhalb Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren musste man sich sogar mit gerade einmal um die fünfeinhalb Prozent zufrieden geben. In der Altersklasse 14 bis 49 Jahren wurden am Freitag schlechte vier und dreieinhalb Prozent gemessen.

Dabei war das ZDF in den Stunden zuvor durchaus erfolgreich. Das Zauberwort heißt hier: Krimi. 4,69 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit eine alte "Ein Fall für Zwei"-Folge, im Schnitt 4,18 Millionen blieben danach noch für "Letzte Spur Berlin" dran. 21,3 und 18,9 Prozent Marktanteil wurden durchschnittlich eingefahren. Nach 18:10 Uhr hatte zudem die "SOKO Wien" mit 20,6 Prozent Marktanteil überzeugt. 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bugsierten das Format unter die Tages-Top-5 nach Reichweite.



Dass nachmittags kein Vorbeikommen an den "Rosenheim-Cops" in der 16-Uhr-Stunde ist, überrascht indes nicht. Der Bayern-Krimi erreichte diesmal überragende 25,9 Prozent Marktanteil bei allen, im Schnitt schauten 2,42 Millionen Personen zu.

ZDFneo zeigte indes ab kurz vor 22 Uhr mehrere Folgen von "Normal People". Anfangs bewegten sich die Gesamtmarktanteile bei um die eineinhalb Prozent, nachts legte die Serie dann zu. Nach 1:20 Uhr etwa wurden 2,8 Prozent ermittelt, später lagen die Werte gar bei mehr als drei Prozent. Sehr schwankend fielen die Ergebnisse bei den Jüngeren aus. Mitunter waren sie gar nicht messbar, fielen also auf null Prozent, nach zwei Uhr nachts wurden allerdings auch klar bessere 1,3 Prozent festgestellt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV