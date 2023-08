Nach Zweitliga-Auftakt, deutschem und UEFA Supercup vollendete das Auftaktspiel der neuen Erstliga-Saison am Freitagabend die sommerlichen Fußball-Tage in Sat.1. Die Quoten fielen dafür nochmal richtig gut aus: 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt die erste Hälfte des Spiels zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen, während der zweiten 45 Minuten saßen durchschnittlich sogar 5,86 Millionen Menschen vor dem Fernseher und hatten Sat.1 eingeschaltet.

Das sorgte beim Gesamtpublikum für hervorragende Marktanteile von 21,9 Prozent für die erste Halbzeit und 27,3 Prozent für die zweite Hälfte und machte Sat.1 zum klaren Marktführer. Noch deutlicher war der Vorsprung vor der Konkurrenz bei den 14- bis 49-Jährigen: Hier sackte Sat.1 zunächst 33,8 und dann 37,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 als seine "Relevanzzielgruppe" betrachtet, wurden 27,4 und 31,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Kleiner Wermutstropfen: Die Reichweite aus dem vergangenen Jahr wurde nicht ganz erreicht, damals erreichte die zweite Hälfte der Partie zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt sogar 6,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die erste Hälfte wurde schon von über fünf Millionen verfolgt. Gleichwohl sahen etwas mehr Fußball-Fans zu als beim Bundesliga-Auftakt 2021 zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach.

Doch zurück zum gestrigen Abend: Die Nachberichterstattung hielt ab 22:29 Uhr noch 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag auch hier noch bei starken 21,6 Prozent. Als in "ran Story" zum Abschluss des Abends noch über die Asientour des FC Bayern berichtet wurde, wollten das noch 620.000 Menschen sehen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging auf 12,0 Prozent zurück, lag damit aber ebenfalls noch weit über dem Senderschnitt.

Weniger gut funktioniert hat hingegen, die Fußball-Fans schon am Vorabend abzuholen: Schon ab 19:30 Uhr stieg Sat.1 in die Vorberichterstattung ein, die Gesamt-Reichweite lag mit 0,49 Millionen aber sogar leicht unter der der vorausgehenden Folge von "Lenßen übernimmt". Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 4,2 Prozent mau aus, zumindest hier wurde der Lenßen-Wert übertroffen - was allerdings angesichts von 1,7 Prozent Marktanteil auch nicht allzu schwer war. 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war übrigens auch das, was "Volles Haus" zum Ausklang der Woche erzielte. Der zwischenzeitliche Höchststand war also wohl eher ein Ausrutscher.

Doch das wird die Laune bei Sat.1 heute angesichts der tollen Primetime-Quoten kaum trüben. Das spiegelt sich auch in den Tagesmarktanteilen wider: 15,4 Prozent erzielte Sat.1 dort bei den 14- bis 49-Jährigen, RTL kam als zweitplatzierte nur auf 8,1 Prozent, ProSieben lag bei 6,1 Prozent. Beim Gesamtpublikum holte Sat.1 einen Tagesmarktanteil von 9,7 Prozent, musste sich damit aber dem ZDF (13,8 Prozent) und dem Ersten (10,9 Prozent) geschlagen geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt