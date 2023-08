Zusammen mit dem "ZDF Magazin Royale" gehört die "heute show" normalerweise zu den Sendungen mit einer besonders hohen nachträglichen Nutzung. Weil beide Formate zuletzt aber in der Sommerpause waren, fehlten sie dementsprechend in den vergangenen Wochen im Ranking. Nun war am Freitag letzter Woche zumindest von der "heute show" ein Special zu sehen, Fabian Köster und Lutz van der Horst beschäftigten sich darin mit dem Thema Zucker. Und siehe da: Prompt führte die Sendung auch wieder das Ranking der endgültig gewichteten Quoten an.

390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das "heute show"-Special zusätzlich, keine andere Sendung verzeichnete im Nachgang ein noch größeres Plus. Die Gesamtreichweite lag damit auch rechtlich deutlich über der Marke von 2 Millionen. Mit 12,5 Prozent Marktanteil (+1,5 Prozentpunkt) sah es nun auch beim Gesamtpublikum gut aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Format um 5,5 Prozentpunkte - auch das ist der Spitzenwert aller Sendungen.

Mit "Extra 3" war auch ein zweites Satire-Format äußerst stark in der zeitversetzten Nutzung. 250.000 Menschen sahen sich die Sendung vom 24. August nachträglich an, beim jungen Publikum stieg der Marktanteil um 2,3 Prozentpunkte. Der nun ausgewiesene Marktanteil in Höhe von 16,4 Prozent liegt exakt auf dem Niveau der Vorwoche - das ist der höchste Wert für eine Erstausstrahlung, wenn man die Folge aus dem Dezember 2022 nicht berücksichtigt, die erst nach Mitternacht zu sehen war.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 25.08.

22:30 2,26

(+0,39) 12,5%

(+1,5%p.) 0,77

(+0,28) 19,3%

(+5,5%p.) extra 3 24.08.

23:07 1,54

(+0,25) 13,5%

(+1,7%p.) 0,39

(+0,08) 16,4%

(+2,3%p.) Navy CIS 22.08.

20:15 1,43

(+0,19) 6,2%

(+0,7%p.) 0,24

(+0,07) 5,3%

(+1,4%p.) Polizeiruf 110: Du gehörst mir 27.08.

20:15 7,64

(+0,16) 27,7%

(+0,1%p.) 0,93

(+0,04) 16,0%

(+0,4%p.) Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter 26.08.

20:14 1,46

(+0,14) 6,5%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,09) 14,3%

(+1,3%p.) In Wahrheit - Blind vor Liebe 26.08.

20:15 4,45

(+0,13) 19,5%

(0,0%p.) 0,25

(+0,01) 5,7%

(0,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.08.

19:39 1,80

(+0,12) 8,9%

(+0,4%p.) 0,50

(+0,09) 13,2%

(+1,6%p.) Navy CIS: L.A. 22.08.

21:17 1,28

(+0,12) 5,7%

(+0,5%p.) 0,23

(+0,05) 4,8%

(+1,0%p.) Markus Lanz 23.08.

23:30 1,67

(+0,11) 20,0%

(+0,7%p.) 0,27

(+0,04) 14,5%

(+1,7%p.) Markus Lanz 22.08.

22:43 1,67

(+0,10) 13,8%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,02) 11,0%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.08.-27.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zufrieden sein kann man auch in Sat.1: Die ohnehin schon starke "Harry Potter"-Reunion war auch in der zeitversetzten Nutzung sehr gefragt: Die Reichweite wurde um 140.000 auf 1,46 Millionen nach oben korrigiert. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 14,3 Prozent (+1,3 Prozentpunkte). Damit hat es sich als goldrichtige Entscheidung erwiesen, die Sendung zu zeigen, obwohl sie im Pay-TV eigentlich schon vor eineinhalb Jahren zu sehen war.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 25.08.

22:30 2,26

(+0,39) 12,5%

(+1,5%p.) 0,77

(+0,28) 19,3%

(+5,5%p.) extra 3 24.08.

23:07 1,54

(+0,25) 13,5%

(+1,7%p.) 0,39

(+0,08) 16,4%

(+2,3%p.) Markus Lanz 23.08.

23:30 1,67

(+0,11) 20,0%

(+0,7%p.) 0,27

(+0,04) 14,5%

(+1,7%p.) One Piece 23.08.

18:30 0,15

(+0,04) 1,0%

(+0,2%p.) 0,15

(+0,04) 6,4%

(+1,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.08.

19:39 1,80

(+0,12) 8,9%

(+0,4%p.) 0,50

(+0,09) 13,2%

(+1,6%p.) Navy CIS 22.08.

20:15 1,43

(+0,19) 6,2%

(+0,7%p.) 0,24

(+0,07) 5,3%

(+1,4%p.) Bull 22.08.

23:14 0,47

(+0,05) 4,5%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,04) 5,4%

(+1,4%p.) One Piece 21.08.

18:28 0,10

(+0,03) 0,7%

(+0,2%p.) 0,10

(+0,03) 4,4%

(+1,3%p.) Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter 26.08.

20:14 1,46

(+0,14) 6,5%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,09) 14,3%

(+1,3%p.) Arielle, die Meerjungfrau 25.08.

20:15 0,34

(+0,06) 1,5%

(+0,3%p.) 0,16

(+0,06) 3,5%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.08.-27.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt