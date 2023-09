Mit seiner kurzfristigen Umbaumaßnahme ist es Vox gelungen, seine Quoten am Dienstagabend wieder zu steigern. Wo zuletzt die Datingshow "My Mom, Your Dad" und "Der Mallorca-Makler" nur sehr überschaubare Werte einfuhren, schlug sich "Hot oder Schrott" mit einem Doppelpack auf Anhieb deutlich besser. Durchschnittlich 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen in dieser Woche die "Allestester", darunter 260.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil somit bei immerhin 5,7 Prozent. Zum Vergleich: "My Mom, Your Dad" erzielte mit den drei linear ausgestrahlten Folgen im Schnitt über zwei Prozentpunkte weniger. Eine weitere Folge von "Hot oder Schrott" konnte die Vox-Quoten am späten Abend hingegen nicht noch weiter ausbauen, sondern fiel sogar auf 4,9 Prozent zurück. Aber auch das war deutlich mehr als es der Privatsender zuletzt mit seinem "Mallorca-Makler" gewohnt war.

Einen schönen Dokusoap-Erfolg feierte am Dienstagabend indes RTLzwei, wo "Hartz und herzlich" um 20:15 Uhr auf einen starken Zielgruppen-Marktanteil von 6,8 Prozent in der Zielgruppe kam und insgesamt 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. Auch "Hartz Rot Gold" schlug sich danach mit 5,5 Prozent Marktanteil noch sehr respektabel. Nach 23 Uhr fiel "Armes Deutschland" allerdings auf nur noch 3,6 Prozent zurück.

Zur Abwechslung bereitete außerdem der Vorabend mal keine Kopfschmerzen: Dort erzielten sowohl "Köln 50667" als auch "Berlin - Tag & Nacht" am Dienstag die besten Quoten seit mehreren Monaten. Während die Kölner Soap um 18:05 Uhr zunächst auf 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, steigerte sich "BTN" im Anschluss gar auf 6,7 Prozent. Insgesamt waren nach 19 Uhr im Schnitt 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, um die Serie zu sehen.

