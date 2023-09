Gegen den ersten NFL-Sonntag bei RTL hat Seven.One auf ProSieben und in Sat.1 zwei Filme gesetzt. Und war damit sehr erfolgreich. Der zweite "Fack Ju Göhte"-Teil brachte Sat.1 sogar vor RTL. Gemessen wurden bei den klassisch Umworbenen im Schnitt 11,5 Prozent Marktanteil. Da dürfte es für den Sender auch verschmerzbar sein, dass das Zusammenspiel mit dem um kurz nach halb elf Uhr angelaufenen "The Nice Guys" ziemlich schlecht funktionierte – und die Quote am späteren Abend auf weniger als fünf Prozent einbrach.

ProSieben setzte ab 20:15 Uhr auf eine erneute Ausstrahlung von "Guardians of the Galaxy". Der Film lief beim Sender zuletzt Mitte 2022, schon damals mit deutlich zweistelligen Quoten. Diesmal sorgte er für gute elf Prozent, lag also ebenfalls knapp vor der NFL bei RTL. 1,10 Millionen sahen den Sat.1-Primetime-Film, 1,4 Millionen den ProSieben-Blockbuster um 20:15 Uhr.



Und auch Vox darf sich über gute Ergebnisse freuen. Ein weiteres Sommer-Special von "Grill den Henssler" sorgte primetimefüllend für 9,5 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Knapp eineinhalb Millionen Menschen sahen im Schnitt die knapp dreieinhalbstündige Produktion. Halbwegs zufrieden kann Kabel Eins mit seinen "Trucker Babes" sein, die zur besten Sendezeit auf knapp fünf Prozent in der Zielgruppe kamen.

RTLzwei erlebte indes keinen guten Abend. Nur knapp drei Prozent Marktanteil brachte der Film "The North Sea" zustande. Nachmittags tat sich zudem "Sailor Moon" in Konkurrenz zum Basketball-Finale reichlich schwer – mit nur um die 0,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Mein neuer Alter" und "Grip" steigerten sich danach auf 2,8 und 3,4 Prozent. Trotzdem: Für RTLzwei stand am Ende ein schlechter Tagesmarktanteil in Höhe von gerade einmal 2,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt