am 28.09.2023 - 09:05 Uhr

Ein großer Erfolg ist die Vox-Doku-Reihe "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" schon bislang nicht gewesen, die Quoten der Herbst-Staffel lagen seit Anfang September aber auf einem soliden Niveau. An diesem Mittwoch wurden aber nur noch 5,4 Prozent Marktanteil gemessen, lediglich 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 sahen zu. Damit lief es für die Reihe spürbar schlechter als in den vergangenen Wochen.

Die Vox-Retter lagen damit auf einem Niveau mit den "Wollnys" bei RTLzwei, zwei Folgen der Dokusoap erreichten dort 280.000 bzw. 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für RTLzwei-Verhältnisse waren damit gute 5,3 und 5,6 Prozent drin. Insgesamt lag die Familie sogar vor den Rettern: 770.000 und 810.000 Menschen sahen sich die "Wollnys" an, Vox kam zur gleichen Zeit lediglich auf 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am späten Abend bekamen dann beide Sender mehr oder weniger große Probleme: Bei Vox ging es noch weiter bergab und "Die letzte Spur - Die Cold-Case-Ermittler" lag bei nur noch 2,8 Prozent Marktanteil - viel zu wenig für die Ansprüche des Senders. Bei RTLzwei hielt sich "Love Island" zwar immerhin bei 4,4 Prozent, die Kuppel-Reality ist mit der linearen Ausstrahlung aber weiterhin kein großer Erfolg für den Sender.

Eine beachtliche Entwicklung legte derweil Kabel Eins über den Abend hin. Mit dem Film "Planet der Affen - Revolution" erreichte man zunächst nur 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Der Staatsfeind Nr. 1" kam danach schon auf 6,7 Prozent und "Die Will Smith Story" lag später bei starken 10,5 Prozent - da war es aber schon längst Mitternacht. Die Vorabend-Schiene bei Kabel Eins erwischte am Mittwoch einen ihrer schwächeren Tage: "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte nur 4,5 Prozent - war damit aber schon das stärkste Pferd im Stall. "Quiz Taxi" (3,6 Prozent) und "Achtung Kontrolle" (3,8 Prozent) taten sich noch schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt