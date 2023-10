Sehr erfolgreich haben sich am Dienstagabend im Programm von DMAX die "Steel Buddies" zurückgemeldet. Der um 20:15 Uhr erfolgte Start in eine neue Staffel generierte bei den 14- bis 49-Jährigen tolle 4,6 Prozent Marktanteil – und beim Publikum ab drei Jahren eine durchschnittliche Reichweite in Höhe von rund 690.000. Mit Blick auf die Quote bei den Umworbenen lief es zuletzt im Frühjahr mit knapp fünf Prozent besser. Eine höhere Gesamtreichweite holten die "Buddies" indes das letzte Mal im November 2022.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt