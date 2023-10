Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist der Disney Channel am Sonntag sehr stark unterwegs gewesen. Damit war man nicht nur der erfolgreichste Nischensender, man setzte sich auch vor Kabel Eins, das es nur auf 3,4 Prozent brachte. Und auch RTLzwei (3,9 Prozent) lag in Schlagdistanz.

Geschafft hat der Kindersender das mit etlichen Film-Klassikern, die man über den ganzen Tag hinweg ausstrahlte. Bereits ab 8 Uhr in der Früh erreichte "Arielle, die Meerjungfrau" 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,9 Prozent Marktanteil. "Variana" hielt sich danach bei starken 7,3 Prozent und "Susi und Strolch" steigerten diesen Wert danach sogar noch auf 8,4 Prozent.

Danach musste der Sender mit seinen Filmen etwas kleinere Brötchen backen, "Pinocchio" (3,7 Prozent), "Aristocats" (3,2 Prozent), "Die Schöne und das Biest" (5,6 Prozent) oder auch "101 Dalmatiner" (4,1 Prozent) und "Ein Königreich für ein Lama" (3,0 Prozent) waren aber dennoch schöne Quoten-Erfolge für den Sender. In der Primetime unterhielt man mit "Das Dschungelbuch" aus dem Jahr 1967 im Schnitt 510.000 Menschen, in der Zielgruppe führte das zu 2,3 Prozent.

Kabel Eins hatte wie schon erwähnt das Nachsehen und tat sich vor allem zur besten Sendezeit sehr schwer. Die "Trucker Babes" blieben bei miesen 2,9 Prozent Marktanteil hängen, die Reichweite lag bei 570.000. "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich danach immerhin noch auf 5,0 Prozent, da war der Kampf aber größtenteils schon verloren. In der Daytime lief es teilweise über Stunden hinweg ganz schlecht, vor allem zur Mittagszeit: "Rosins Restaurants" und "Mein Lokal, Dein Lokal" kamen da auf weniger als 2,0 Prozent.

RTLzwei tat sich am Vorabend schwer: "Mein neuer Alter" und "Grip" erreichten lediglich 3,8 und 2,4 Prozent Marktanteil. In der Primetime sah es dann besser aus: Die Hitler-Groteske "Er ist wieder da" landete bei immerhin 5,3 Prozent Marktanteil, 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" kam danach nur noch auf 4,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt