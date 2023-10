am 18.10.2023 - 08:50 Uhr

Seit diesem Dienstag treten Joko und Klaas wieder gegen ihren Sender ProSieben an, um sich am Folgetag 15 Minuten Sendezeit zu erspielen - und waren zum Auftakt direkt erfolgreich, womit sie heute also direkt die Primetime bestreiten dürfen. Auch aus Quotensicht sah es ziemlich gut aus, auch wenn das Marktanteils-Niveau der Frühjahrsstaffel noch nicht ganz erreicht wurde.

Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Sendung 15,5 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen im Schnitt 1,22 Millionen Menschen zu. "Late Night Berlin" erzielte im Anschluss ebenfalls wieder etwas bessere Marktanteile als zuletzt - 7,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe sind angesichts des Vorlaufs aber trotzdem eher ernüchternd. 0,35 Millionen Klaas-Fans blieben dran.

In der Primetime reichte es für ProSieben aber, um sich beim jungen Publikum gegen RTL durchzusetzen. Dort tat sich das "Sommerhaus der Stars" deutlich schwerer als zuletzt und stürzte im Vergleich zu Vorwoche um 3,6 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Insgesamt lag die Reichweite aber höher als bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" bei 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zudem gelang es den Marktanteil auch den Abend über zu halten: "RTL direkt" und das Magazin "Extra" kamen beide auf 11,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Noch eine schlechte Nachricht für die Kölner: Nicht nur für RTL stand schwächer da als in der Vorwoche, auch Vox tat sich deutlich schwerer als sieben Tage zuvor. Hatte "Wir werden groß!" vergangene Woche in der klassischen Zielgruppe noch knapp einen zweistelligen Marktanteil verzeichnet, so reichte es diesmal nur noch für 6,3 Prozent. Die Gesamt-Reichweite sak um über 200.000 auf nun 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Beim jungen Publikum bewegte man sich damit auf Sat.1-Niveau, wo "Navy CIS" zum Start in den Abend 6,7 Prozent Marktanteil erzielte, ehe "Navy CIS: L.A." 5,9 Prozent holte. Die Gesamt-Reichweite lag hier aber erheblich höher bei zunächst 1,63 und dann 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Bull" kam am späteren Abend zunächst nur auf 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, steigerte sich nach 23 Uhr aber nochmal deutlich auf 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein recht guter Abend war's für RTLzwei, wo "Armes Deutschland" erst 5,1 und dann 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. "Monsieur Claude und seine Töchter" kam bei Kabel Eins auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt