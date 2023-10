"Das Sommerhaus der Stars" hat nach dem recht deutlichen Quoten-Rückgang der Vorwoche wieder zulegen können: Die Realityshow erreichte am Dienstagabend bei RTL im Schnitt 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 640.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe kletterte der Marktanteil auf überzeugende 12,7 Prozent, was allerdings nicht reichte, um ProSieben gefährlich zu werden.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" unterhielt nämlich sogar 710.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil bei 15,1 Prozent lag. Insgesamt lag die Show mit 1,14 Millionen Personen aber klar hinter dem "Sommerhaus". Allerdings gelang es ProSieben besser, das Publikum in der Zielgruppe bei der Stange zu halten: Während sich "RTL Direkt" zunächst mit 11,5 Prozent Marktanteil noch gut schlug, fiel "Extra" im Anschluss auf 7,1 Prozent zurück. "Late Night Berlin" punktete dagegen mit guten 10,1 Prozent und erzielte damit den besten Marktanteil seit der Rückkehr aus der Sommerpause.

Die NBA erwischte unterdessen in der Nacht einen aus Quotensicht überschaubaren Saison-Start: Nur 90.000 Basketball-Fans sahen ab 1:30 Uhr das erste Viertel, gegen 3 Uhr zählte ProSieben sogar nur noch 50.000 Fans. Die Marktanteile der Live-Übertragung des Spiels zwischen den Los Angeles Lakers und den Denver Nuggets bewegten sich in der Zielgruppe zwischen 6,9 und 7,8 Prozent.

Und sonst? Die "Tagesschau" setzte sich am Dienstag mit 4,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an die Spitze der Quoten-Charts und war auch bei den 14- bis 49-Jährigen die meistgesehene Sendung des Tages. Das Erste hatte zudem auch in der Primetime zunächst beim Gesamtpublikum die Nase vorn: 4,18 Millionen Menschen sahen "Die Heiland", ehe "In aller Freundschaft" auf 4,23 Millionen kam. Im ZDF blieben dagegen sowohl "ZDFzeit" als auch "Frontal" unter der Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

