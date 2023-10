Sechs Tore und ein klarer Sieg für Bayer Leverkusen in der Europa League: Das waren die Zutaten für einen schönen Quoten-Erfolg, den RTL am Donnerstagabend feierte. Durchschnittlich 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten um 21:00 Uhr die erste Halbzeit des Spiels gegen Qarabag, in der zweiten Hälfte waren sogar 2,71 Millionen dabei, sodass der Gesamt-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei sehr guten 13,8 Prozent lag. In der Zielgruppe wiederum verzeichnete die Live-Übertragung im Schnitt Marktanteile von 12,9 und 14,1 Prozent, sodass RTL in der Primetime als Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen hervorging.

Schon der Start in den Abend verlief für den Privatsender richtig gut: Mit 14,0 Prozent Marktanteil markierte "Blamieren oder kassieren?" nämlich einen neuen Bestwert in der Zielgruppe. Gute Quoten gab's auch für den RTL-Schwestersender Vox, der mit dem Spielfilm "Escape Plan" zunächst auf 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, ehe sich "The Equalizer" sogar auf 10,8 Prozent steigerte. Schon am Vorabend hatten "First Dates" und "Das perfekte Dinner" bei Vox mit Werten von 9,9 und 10,9 Prozent überzeugt.

Aber auch in Unterföhring kann man zufrieden sein mit der Performance am Donnerstag: "The Voice of Germany" läuft früheren Bestwerten zwar weiterhin deutlich hinterher, war mit 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber trotzdem ein Erfolg für ProSieben. In Sat.1 wiederum machte die Medical-Dokusoap "Einsatz mit Herz" zudem einen kräftigen Sprung nach oben: Lagen die Marktanteile zuletzt bei weniger als sechs Prozent, so sorgten 400.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren diesmal für erfreuliche 8,1 Prozent. Insgesamt lockte das Format im Schnitt 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Die "Akte" konnte danach trotzdem nicht profitieren und fiel auf 5,0 Prozent zurück.

Marktanteils-Trend: Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Unspektakulär fielen die Quoten von "Rosins Restaurants" aus: Mit dem Dauerbrenner kam Kabel Eins in dieser Woche um 20:15 Uhr nur auf 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einen Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag der Sender noch hinter RTLzwei, das mit "Hartes Deutschland" auf 5,1 Prozent kam. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite bewegte sich der Disney Channel auf Augenhöhe mit beiden Sendern: Dort punktete der Spielfilm "Hocus Pocus 2" bei 580.000 Personen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei starken 3,5 Prozent, ehe sich "Halloweentown Hight School" im Anschluss gar auf 4,8 Prozent verbesserte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt