Einen Highlight-Herbst hat die tägliche RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" angekündigt – und sorgt nun mit niedrigeren linearen Quoten als gewohnt für Gesprächsstoff. In der zurückliegenden Woche holte die Serie auf dem 19:40-Uhr-Sendeplatz des Kölner Senders gerade einmal 11,9 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren, das waren rund 0,5 Punkte weniger als in der Woche davor. In der ersten Oktober-Hälfte kam "GZSZ" noch auf mehr als 15 und mehr als 14 Prozent im jeweiligen Wochenschnitt.

Am Freitag schauten 12,4 Prozent der Umworbenen zu, das entsprach einer Reichweite in Höhe von 550.000 14- bis 49-Jährigen. Nur vier Programme, darunter auch die RTL-Primetime-Sendung "Ninja Warrior Germany", kamen auf bessere Werte. Insgesamt kam die Daily auf 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen schwachen Freitag erwischte indes auch die Eislauf-Soap "Alles was zählt", die ab kurz nach 19 Uhr auf nicht mehr als 7,5 Prozent Marktanteil kam. "Unter uns" hatte als erste der drei RTL-Dailys am Tag mit nur sieben Prozent linear ebenfalls ein wackliges Bild abgegeben.



Bei allen drei Formaten gilt: Wie viele die Handlung inzwischen bei RTL+ verfolgen und sich somit zeitlich flexibel gemacht haben, ist unbekannt. In Sat.1 endete indes die zweite Sendewoche der neuen "Landarztpraxis" und auch am Freitag fiel auf, dass der Großteil des Publikums nicht aus der klassischen Zielgruppe kam. Zwischen 14 und 49 Jahre alt waren nur 0,13 Millionen zusehende Personen, insgesamt kam die Serie mit Caro Frier aber auf 0,74 Millionen. Beim Gesamtpublikum generierte Sat.1 3,6 Prozent, bei den Jungen 3,7 Prozent.

"Lebensretter hautnah" lief in den zwei Stunden davor mit zwischen 4,6 und 5,1 Prozent vergleichsweise ordentlich. "Die Tier-Docs" brachten nach 16 Uhr 4,4 Prozent in der Zielgruppe auf die Uhr. Stark abgeschnitten hat indes Vox um 19 Uhr. Dort sicherte sich eine weitere Folge von "Das perfekte Dinner" wunderbare 11,5 Prozent bei den Werberelevanten – die Sendung lag somit also klar vor "Alles was zählt" und war zudem in Reichweite von "GZSZ". Drei Mal holte das "Dinner" in der Woche zweistellige Marktanteile, doch so gut wie am Freitag lief es seit Ende September nicht mehr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt