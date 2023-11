Für Fußball-Fans gab's an Halloween etliche Partien zu sehen, schließlich stand die zweite Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Das ZDF hatte sich in der Primetime dabei für die Übertragung des Spiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln entschieden. Im Schnitt verfolgten hier ab 20:45 Uhr 4,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 17,4 Prozent entsprach. In der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 15,7 Prozent.

Wer alle Partien sehen wollte, war aber aufs Pay-TV angewiesen, wo Sky zur gleichen Zeit eine Konferenz mehrerer Spiele übertrug. Hier sahen ab 20:45 Uhr im Schnitt weitere 0,69 Millionen Menschen zu, was beim Gesamtpublikum für 2,8 Prozent Marktanteil reichte. Besonders erfolgreich war Sky dabei wieder bei den Jüngeren, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 6,4 Prozent Marktanteil erzielt.

Da sich Fortuna Düsseldorf erst in der Verlängerung, der HSV im Elfmeterschießen durchsetzen konnte, kann man sich bei Sky zudem über weiter steigende Marktanteile am späteren Abend freuen: Während der beiden Verlängerungen waren im Schnitt 0,58 Millionen Leute vor dem Fernseher dabei, das Elfmeterschießen sahen ab 23:32 Uhr sogar 0,63 Millionen. Während der Verlängerung lag der Sky-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon bei 7,4 Prozent, beim Elfmeterschießen stieg er auf hervorragende 10,4 Prozent bei den Jüngeren an. Beim Gesamtpublikum wurden zu diesem Zeitpunkt 4,7 Prozent Marktanteil erreicht.

Sky übertrug zudem bereits am Vorabend die ersten Partien live und erreichte damit ab 18 Uhr im Schnitt 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 3,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch hier war der Wert bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,2 Prozent Marktanteil ungleich höher. Während der Verlängerung der Partie zwischen St. Pauli und Schalke saßen ab 20 Uhr noch 0,44 Millionen Menschen vor dem Fernseher, der Marktanteil lag hier bei 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Wer kein Sky-Abo besaß, konnte auf die Zusammenfassungen der Spiele am späten Abend im ZDF zuürckgreifen. Los ging's da um kurz vor 23 Uhr mit ebendieser Partie zwischen St. Pauli und Schalke, hier sahen im Schnitt noch 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Danach ging die Reichweite dann tendentiell langsam zurück, wobei es nach Ende des Elfmeterschießens bei Sky nochmal einen kleinen Anstieg im ZDF gab. Die ZDF-Marktanteile pendelten zwischen 21,3 und 27,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,3 und 22,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Als um Mitternacht dann noch Markus Lanz talkte, sahen noch 1,31 Millionen Personen zu. 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen konnten sich ebenfalls sehen lassen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt