am 02.11.2023 - 08:50 Uhr

Der FC Bayern München ist am Mittwoch sensationell im DFB-Pokal ausgeschieden. In den letzten Minuten der Nachspielzeit gelang dem Drittligisten aus Saarbrücken noch das entscheidende Siegtor. 5,61 Millionen Menschen verfolgten das Spiel im Durchschnitt im Ersten, das sorgte für einen Marktanteil in Höhe von 21,4 Prozent. Das Erste war damit allerdings nicht der Tagessieger: Ein "Marie Brand"-Krimi im ZDF kam auf 6,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 23,2 Prozent.

Beim jungen Publikum war die DFB-Pokalpartie allerdings nicht zu schlagen: 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersklasse brachte es Das Erste auf starke 25,6 Prozent Marktanteil. Bis nach Mitternacht hielt Das Erste schließlich noch die hohen Quoten: Erst mit den Zusammenfassungen der anderen Spiele, später noch mit der Doku "Katar - WM der Schande: Ein Jahr nach der Fußball-WM 2022", die es beim jungen Publikum nach Mitternacht noch auf 20,8 Prozent Marktanteil brachte.

Doch zurück zur Pokalpleite des FC Bayern München, die insgesamt natürlich noch von ein paar mehr Menschen gesehen wurde. Unter anderem deshalb, weil ja auch Sky alle Spiele übertragen hat. Die Abend-Konferenz erreichte beim Pay-TV-Sender 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was zu 3,6 (insgesamt) und 6,0 Prozent (14-49) führte. Bei der Verlängerung (durch das Spiel Nürnberg gegen Rostock) waren bei Sky noch 420.000 Personen mit dabei. Schon die Vorabend-Konferenz führte bei Sky zu starken 4,1 bei allen und 8,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch hier sahen viele Menschen zu, 900.000 waren es im Schnitt. Verlängerung und Elfmeterschießen kamen schließlich noch auf jeweils knapp über 4 Prozent bei den Jüngeren.

Das Erste ist am Mittwoch durch die hohen Quoten in der Primetime Tagesmarktführer beim jungen Publikum gewesen, 13,0 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen auf der Uhr. Insgesamt erreichte der Sender ebenfalls sehr gute 13,9 Prozent, musste sich hier aber dem ZDF knapp geschlagen geben. Die Mainzer erreichten über den gesamten Tag hinweg noch etwas bessere 15,1 Prozent.

